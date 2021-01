In dieser Galerie: 2 Bilder Die National Mall in Washington ist trotz 5 Grad Kälte gut gefüllt. Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Jesus hat den Thron. Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Washington – Zwei Wochen vor der Vereidigung steht am Mittwoch zudem der wohl letzte große Showdown im Gezerre um den Ausgang der Präsidentenwahl an. Bei einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat (ab 19 Uhr MEZ) soll das Wahlergebnis endgültig bestätigt werden. Zahlreiche republikanische Abgeordnete und Senatoren planen aber – angetrieben durch unbelegte Betrugsbehauptungen Trumps – eine Störaktion.

Trump hatte die Präsidentenwahl Anfang November gegen seinen Herausforderer Joe Biden verloren. Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Betrug um den Sieg gebracht worden. Trump legte bisher keine stichhaltigen Beweise dafür vor. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden bisher von Gerichten abgeschmettert.

Ergebniss muss bestätigt werden

Im Nach-Wahl-Prozedere ist vorgeschrieben, dass die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten im Kongress verlesen, gezählt und am Ende bestätigt werden müssen. Dann ist amtlich, wer die Wahl gewonnen hat. Üblicherweise ist es eine Formalie.

Diesmal sind jedoch massive Turbulenzen zu erwarten. Etliche Republikaner haben angekündigt, bei der Prozedur Einspruch gegen Ergebnisse einzelner Staaten einzulegen. Aus dem Repräsentantenhaus könnten sich nach internen Schätzungen mehr als 100 Abgeordnete beteiligen, sekundiert von mindestens 13 Republikanern aus dem Senat. Das Prozedere könnte sich deshalb nach europäischer Zeit bis weit in den Donnerstag ziehen.

Kein Einfluss auf das Wahlergebnis

Die Störaktion hat keine Aussicht darauf, etwas am Wahlausgang zu ändern. Beide Kongresskammern müssten einem Einspruch gegen ein Ergebnis zustimmen, was angesichts der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus als ausgeschlossen gilt. Aber auch in der Republikanischen Partei stößt das Vorhaben auf viel Kritik. Diverse hochrangige Republikaner werteten das Vorhaben als gefährlich.

Geleitet wird die Sitzung vom amtierenden US-Vizepräsidenten Mike Pence. Trump erhöhte den Druck auf seinen Stellvertreter, in dieser Rolle einzugreifen, um das Ergebnis doch noch zu kippen. "Wenn Vizepräsident Mike Pence sich für uns einsetzt, werden wir die Präsidentschaft gewinnen", schrieb Trump in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter. Das Gesetz sieht für Pence bei der Zusammenkunft jedoch lediglich eine zeremonielle Rolle vor. (red, APA, 6.1.2020)