Foto: EPA

"Ich fühle euren Schmerz, ich fühle euren Schmerz, unser Wahlsieg wurde gestohlen". Mit diesen Worte wandte sich der amtierende US-Präsident Donald Trump auf Twitter am Mittwochabend an die Öffentlichkeit, nachdem seine Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten.

Erst in seinem vierten Satz der Twitter-Ansprache brachte Trump jene Worte über die Lippen, auf die, die ganze Welt gewartet hatte: "Jetzt müsst ihr nachhause gehen" – fast zwei Stunden nach dem Sturm auf den US-Kongresssitz. Doch eine scharfe Verurteilung der Unruhen war es von Trump nicht.

Im nächsten Satz sprach er sogleich wieder über den angeblichen "Wahlbetrug". Eine Behauptung, für die er bislang keine Beweise vorlegen konnte, aber mit der er immer wieder seine Anhänger zu Protesten angestachelt hatte.

"Ich liebe euch, ihr seid besonders. Andere behandeln euch schlecht, sie sind böse. Ich fühle mit euch", sagt er seinen Unterstützern, die das Kapitol attackiert hatten. "Doch geht in Frieden heim". Twitter kennzeichnete die Ansprache zugleich als "strittig", sie kann somit nicht weiter verbreitet werden.

Foto: Screenshot

Zuvor hatte ihn der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, mehrfach aufgefordert, endlich öffentlich aufzutreten, um den Krawallen in Washington ein Ende zu setzen.

"In dieser Stunde wird unsere Demokratie angegriffen", hatte Biden in einer Fernsehansprache gesagt. Er forderte Trump auf, vor die Kameras zu treten, seine Anhänger zurückzurufen und die Belagerung des Kapitols zu beenden. Auf Twitter schrieb er, Trump solle seinem Eid gerecht werden und die Verfassung verteidigen.

In einem weiteren Tweet sagte Biden, Amerika sei "viel besser" als das, was gerade in Washington zu sehen sei. Biden unterstricht zudem jene Werte, für die er einstehe: Die Rechtsstaatlichkeit und gegenseitigen Respekt. (fmo, 6.1.2021)