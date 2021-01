Zuletzt wurde am planmäßigen Start am 12. Jänner festgehalten, nun kann es doch nicht schnell genug gehen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Wien – Neben den Impfungen in Alters- und Pflegeheimen sollen noch im Jänner bereits die ersten Impfungen außerhalb der Heime durchgeführt werden. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Stellungnahme gegenüber der APA ankündigt, sollen nun auch über 80-Jährige geimpft werden, die sich zu Hause befinden oder familiär betreut werden.

Dieses Vorgehen widerspricht dem ursprünglichen Impfplan, an dem man bis zuletzt vehement festzuhalten versuchte. So sagte Katharina Reich, Sektionschefin im Gesundheitsministerium, noch am Dienstag in der Zib 2 ausdrücklich, ältere Menschen außerhalb von Heimen seien erst im März an der Reihe, man brauche den Jänner und Februar, um Menschen aus der Prioritätsgruppe eins zu impfen. Nach einem öffentlichen Aufschrei kündigte die Regierung dann an, noch in dieser Woche tausende Impfstoffe mehr als geplant zu verimpfen. Kurz quittierte die Aussagen Reichs mit einem "das ist so nicht richtig und würde auch keinen Sinn machen".

Anschober: "Pilotphase"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach am Donnerstag dann, angesprochen auf den schleppenden Impfstart, von einer "Pilotphase". Dass man die vorziehe, wenn es da ein gutes Ergebnis gebe, sei "selbstverständlich". Er gehe außerdem davon aus, sagte Aschober, dass man noch in der dritten Jännerwoche alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal in Alten- und Pflegeheimen durchgeimpft haben wird und ihnen dann schon die zweite Dosis verabreichen könne.

Von Kurz hieß es, dass man nun auch außerhalb der Heime schon früher beginnen könne, habe auch mit der Zulassung des zweiten Impfstoffes von Moderna zu tun. "Je schneller wir die ältere Generation und vulnerablen Gruppen impfen, desto besser werden wir die Krankenhäuser und Intensivstationen entlasten", so Kurz. Der Schutz dieser Menschen stehe in den kommenden Wochen im Fokus der Impfungen.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte am Mittwoch die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Pharma-Unternehmens Moderna in der EU empfohlen. Er soll für Personen ab 18 Jahren zugelassen werden, teilte die EMA mit. Kurz darauf stimmte auch die EU-Kommission zu.

Was das Ende des Lockdowns angeht – der ist Stand jetzt bis 24. Jänner geplant – bliebt der Gesundheitsminister übrigens betont vage. "Jetzt muss es runtergehen mit den Zahlen", sagte er, außerdem müsse man die Mutationen und deren Ausbreitung "präzise verfolgen". Danach werde sich "das Handeln orientieren". (red, APA, 7.1.2020)