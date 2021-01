In diesem kurzen Zeitfenster fanden dann auch die wenigen Bewerbe statt, die heuer möglich waren: der "Backwaterman" in Ottenstein etwa. Im malerischen Stausee und rund um ihn herum fand Österreichs größter (und so ziemlich einziger) Swimrun-Event statt. Swimrun ist eine spezielle Nische in der Nische der "Multisport"-Bewerbe: Man läuft und schwimmt und läuft und schwimmt in stetem Wechsel – und hat das komplette Equipment immer dabei.

Auf Deutsch: Schwimmen mit Laufschuhen – Laufen mit Badehaube & (eventuell) Neoprenanzug. Natürlich ist das "dings", aber wenn man es mag, eben auch ziemlich leiwand.

Ed und ich traten als Team über die Marathondistanz an – und wurden solide, aber hochzufriedene Letzte: Unter den lediglich 14 gestarteten Teams des Hauptbewerbs (bei den kürzeren Distanzen war deutlich mehr los, und man konnte auch alleine antreten) waren auch internationale Spitzenleute der Sportart gewesen. Außerdem haben wir jetzt ein Ziel fürs nächste Mal: Vorletzte werden.