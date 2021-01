Am 8. Februar treten neue Nutzungsbedingungen in Kraft – Ein Opt-Out gibt es dabei nicht mehr

Seit 2014 gehört WhatsApp dem Facebook-Konzern.

Foto: AP / Karly Domb Sadof

WhatsApp informiert seine rund zwei Milliarden Nutzer seit Anfang Jänner mit einer Pop-Up-Nachricht in der App, dass es Neuerungen bei den Nutzungsbedingungen zu akzeptieren gäbe. Deren Inhalt: Sämtliche Daten fkönnen künftig für das gesamte Facebook-Unternehmen, dem auch WhatsApp angehört, genutzt werden .

Aktualisierung verpflichtend



Für rund 19 Milliarden Dollar kaufte im Jahr 2014 Facebook den damaligen Konkurrenten WhatsApp. Kurz darauf rühmte sich der Nachrichten-Dienst mit der professionellen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dem Signal Protocol, das von Sicherheitsexperten in den höchsten Tönen gelobt wurde. 2016 durften Nutzer der App einmalig via Opt-out-Nachricht entscheiden, ob sie ihre Daten allen Facebook-Unternehmen zur Verfügung stellen wollten oder nicht. Mit den neuen Nutzungsbedingungen wird diese Entscheidung negiert.

Foto: Facebook

Nach einer Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, müssen Nutzer von WhatsApp ab sofort zustimmen, dass alle Informationen in der App vom ganzen Unternehmen genutzt werden dürfen. Dazu gehören vom Nutzer gespeicherte Daten wie Telefonnummern, Adressbuch, Profilnamen, Profilbilder, Statusmeldungen und mehr. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat bereits 2019 seine "Privacy Focused Vision" formuliert, bei der er eine kohärente Erfahrung über all seine Nachrichtendienste hinweg erzielen möchte, also auch bei WhatsApp. Diese Vereinheitlichung soll wohl auch dem Unternehmen selbst das Leben einfacher machen, wenn es darum geht zu verstehen, wie die eigenen Dienste und Angebote genutzt werden. Alle Apps des Unternehmens sind kostenlos, Geld wird mit den Daten der Nutzer verdient, um beispielsweise personalisierte Werbung anzuzeigen. Für den Kunden verspricht Facebook "Dienste zu verbessern" und "Funktionen und Inhalte zu personalisieren".



Nicht unwesentlich für das Spiel mit offenen Karten bezüglich Datennutzung, dürften unter anderem die schärferen Datenschutzbestimmungen im App-Store von Apple sein, die seit Dezember 2020 gelten. So muss ab sofort jede App die Nutzer aufklären, wofür die gesammelten Daten genutzt werden. Voraussetzung, dass diese Aufklärung auch Früchte trägt ist, dass man sich künftig die generell lang und umfassend formulierten Datenschutzbestimmungen tatsächlich durchliest. Allzu oft ist man verleitet, den einfachen Weg zu gehen und allem blind zuzustimmen. Der Fall "WhatsApp" könnte hier zumindest für mehr Bewusstsein bei den App-Nutzern sorgen. Für alle, die einen Wechsel zu einem anderen Nachrichtendienst in Erwägung ziehen, können sich über Signal informieren. Der Nachrichtendienst wird seit Februar 2020 auch innerhalb der Europäischen Kommission für ihre Mitarbeiter empfohlen.

Monopol



Aktuell läuft eine Monopolklage gegen Facebook, die mit einer Zerschlagung des US-Konzerns droht. Kaum ein anderes Unternehmen ist in den vergangenen Jahren ähnlich unverschämt bei der Beseitigung des Wettbewerbs vorgegangen. Aufstrebende Konkurrenten wurden wahlweise übernommen oder – wenn diese das nicht wollten – mit voller Härte bekämpft. New Yorks Justizministerin James teilte im Dezember 2020 mit: "Facebook hat seine Monopolmacht genutzt, um kleinere Rivalen zu vernichten und die Konkurrenz auszulöschen, alles auf Kosten alltäglicher Nutzer." Nun wird sich zeigen, ob eine engere Verzahnung der einzelnen Dienste des Facebook-Unternehmens, diese Bemühungen der Gerichte erschweren wird. (aam, 7.1.2021)