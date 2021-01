1988 hatte der King of Pop die Ranch im Santa Ynez Valley in Kalifornien erworben, nachdem er fünf Jahre zuvor im Zusammenhang mit einem Videodreh mit Paul McCartney ("Say, Say, Say") das erste Mal dort gewesen war. Kurz zuvor hatte der Immobilienentwickler William Bone die Ranch fertiggestellt und ihr den Namen Sycamore Valley Ranch gegeben.

Allein das Haupthaus verfügt über 1.000 Quadratmeter Wohnfläche, dazu gibt es zwei Gästehäuser, mehrere Scheunen und weitere Tieranlagen. Denn die spätere Neverland-Ranch von Michael Jackson (1958–2009) beherbergte unter anderem einen Zoo.