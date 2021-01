Liebe Community,

das Jahr 2020 hatte es in sich: Die Corona-Pandemie wirbelte alles durcheinander und sorgte für enormes Gesprächsbedürfnis in der STANDARD-Community: Insgesamt wurden 16.163.196 Postings von 70.204 PosterInnen verfasst. Im Jahresvergleich ist das eine Steigerung von 49 % bei den Postings und von 23 % bei den PosterInnen.

Die Löschquote ist rückläufig und hat im vergangenen Jahr mit 2,5 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht. Vielen Dank, dass Sie sich immer konstruktiver an der Debatte beteiligen!



Corona-Effekt

Welchen Anteil hatten Corona-Gespräche insgesamt? Das lässt sich nur näherungsweise sagen, da ein großer Teil der Berichterstattung und damit auch der Foren einen Bezug zum alles beherrschenden Thema hatte. Die Corona-Ticker wurden jedenfalls zum Zentrum der Diskussion: Seit Ende Februar gab es – mit Ausnahme ruhigerer Wochen über den Sommer – fast täglich einen eigenen Livebericht. Insgesamt haben Sie sich, liebe UserInnen, dort mit 3,9 Millionen Postings zu Wort gemeldet. Und in allen Liveberichten zusammen zählten wir 5,6 Millionen Postings.

Über 20.000 neue PosterInnen



Die STANDARD-Community ist 2020 so stark gewachsen wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Von über 70.000 aktiven PosterInnen haben sich 20.772 erstmals an den Gesprächen beteiligt. Willkommen! Die drei umtriebigsten UserInnen sind aber alte Hasen und kamen auf jeweils mehr als 50.000 Postings; mehr als 150 PosterInnen hatten eine fünfstellige Zahl an Postings vorzuweisen. Die große Mehrheit, etwa 55.000 PosterInnen, hatte allerdings unter 100 Postings im Jahr.

Prä-Corona: Im Jänner feiern User 25 Jahre Standard online. Foto: Christian Fischer

Ihre besten Community-Erlebnisse?

Der große Diskussionsbedarf entstand 2020 natürlich aus einer Krise, einer globalen Krise, die viele negative Auswirkungen auf viele von uns hatte. Trotzdem gab es auch Lichtblicke, und vielleicht auch in der STANDARD-Community. Erzählen Sie uns bitte in diesem Forum: Was waren Ihre besten Community-Erlebnisse 2020? (cmb)