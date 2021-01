Trainer und Basketballer in der NBA über Umgang mit Sturm auf Kapitol entsetzt

Doc Rivers Foto: APA/AP/Chris Szagola

Washington – Nach dem Sturm auf das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington haben sich Trainer und Basketballer aus der NBA entsetzt geäußert und eine Ungleichbehandlung angeprangert. Im Gegensatz zur Absicherung der Regierungsgebäude im Sommer wegen der Demonstrationen unter dem Motto "Black lives Matter" habe er weder die Armee noch die Nationalgarde gesehen, sagte der Trainer der Philadelphia 76ers, Doc Rivers, nach Angaben von US-Medien vor dem Heimspiel gegen die Washington Wizards.

"Das ist in vielerlei Hinsicht ein Beweis für ein privilegiertes Leben", sagte Rivers. "Können Sie sich heute vorstellen, was passiert wäre, wenn das alles Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt hätten? Keine Polizeihunde, die gegen Menschen eingesetzt wurden, keine Schlagstöcke, die Menschen treffen. Leute, die friedlich aus dem Kapitol eskortiert werden. Also zeigt das, dass man eine Menge auch friedlich auflösen kann."

Die Profis der Boston Celtics und von Vizemeister Miami Heat knieten nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP beim Abspielen der Nationalhymne vor der Partie. Zudem veröffentlichten die Spieler eine gemeinsame Stellungnahme. "Der drastische Unterschied zwischen dem Weg, wie Demonstranten im vergangenen Frühjahr und Sommer behandelt wurden, und der Ermunterung für die Demonstranten heute, die illegal gehandelt haben, zeigt, wie viel mehr Arbeit wir zu erledigen haben", hieß es. Die Celtics holten in Miami dann den sechsten Saisonsieg. Jason Tatum (27 Punkte) und Jaylen Brown (21) waren die Matchwinner beim 107:105. (APA; 7.1.2020)



Ergebnisse der NBA vom Mittwoch:

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 94:102

Indiana Pacers – Houston Rockets 114:107

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 105:94

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 141:136

Miami Heat – Boston Celtics 105:107

New York Knicks – Utah Jazz 112:100

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 130:115

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 110:111

Phoenix Suns – Toronto Raptors 123:115

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 101:108

Sacramento Kings – Chicago Bulls 128:124