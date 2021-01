Neues Design und mehr Leistung gibt es in fünf neuen Modellen der Gram-Reihe. Die 17-Zoll-Variante wiegt nur 1,3 Kilogramm

Foto: LG

Mit fünf neuen Modellen setzt LG ihre Laptop-Serie Gram fort. Mehr Details zu den Geräten wurden im Vorfeld der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) verraten, darunter ein 17-Zoll-Gerät mit nur 1,3 Kilogramm.

Schon immer Leichtgewichte im Vergleich zur Konkurrenz, sind auch die 2021er-Modelle in diesem Bereich besonders beeindruckend. Neben dem 17-Zoll-Laptop wird es auch eine 16-Zoll- (1,2 kg) und eine 14-Zoll-Variante (1 kg) geben. Vom Vorjahr wird das 16:10-Verhältnis des Bildschirms beibehalten. Dank noch schmälerer Seitenränder ist das Bildschirm-Rand-Verhältnis mittlerweile stolze 90%. Auch das Touchpad wurde etwas vergrößert.

Details

In den Geräten arbeitet die 11. Generation der Intel-Core-Prozessoren und je nach Gerät eine Iris-Xe- oder alternativ eine UHD-Grafikarte. Die Batterielaufzeit soll beeindruckende 19 Stunden überschreiten. Das wäre eine starke Steigerung zu den rund 10 Stunden der Vorjahresmodelle. Neben den drei klassischen Laptops, wird es auch zwei 2-in-1-Geräte geben. Diese Convertibles wird es in 14- und 16-Zoll geben, aber voraussichtlich nicht in Europa.



Zum Preis und dem Erscheinungsdatum hat LG noch keine Informationen veröffentlicht. Auf der CES, die von 11. bis 14. Jänner stattfindet, werden aber sicher mehr Details bekannt gegeben. (red, 7.1.2020)