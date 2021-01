Statt echte Bilder liefert Samsung bisher nur Produkt-Renderings der neuen Geräte. Grafik. Samsung

Die Tage vor dem Start der CES 2021 nutzt Samsung um zu zeigen, wie man sich die Zukunft des Fernsehens vorstellt. Und wie bei so manch anderen Herstellern auch lautet das Buzzword der Stunde: Mini LED.

Die nächste Generation

Unter dem Namen Neo QLED hat Samsung seine neuen High-End-Fernseher für 2021 vorgestellt. Deren zentrale Neuerung: Dank der Nutzung von Mini LED soll die Hintergrundbeleuchtung noch wesentlich präziser als bei derzeit aktuellen Modellen sein. Dies wiederum soll in eine signifikante gesteigerte Bildqualität resultieren.

Schon bislang verwendet Samsung für seine QLED-Fernseher – die technologisch gesehen eigentlich LCDs sind – eine örtlich abgrenzbare Hintergrundbeleuchtung, um einen besseren Kontrast beim Bild zu bekommen, also etwa indem gewisse Bereiche komplett dunkel geschalten werden kann, wie man es sonst eher von OLEDs kennt. Die Nutzung der MiniLED soll es nun erlauben, hier noch gezielter und feiner vorzugehen, da diese nur ein Vierzigstel des Platzes von konventionellen LEDs verbrauchen. Dies soll auch Überstrahleffekte, wie man sie sonst von hellen in dunkle Bereich kennt, minimieren.

Design

Es sind mehrere Modelle angekündigt, darunter eines mit 8K-Auflösung und dem neuen "Infinity One Design". Mit diesem Namen wird ein praktisch rahmenloses Äußeres umschrieben. Zudem gibt es "Object Tracking Sound", der sich dynamisch an die Bewegungen von Objekten am Bildschirm anpassen soll. Neben dem 8K-Modell soll es noch zumindest drei Neo QLED-Geräte mit 4K und Bildschirmgrößen von 110, 99 und 88 Zoll geben. Kleinere Modelle werden nur vage als geplant erwähnt.

Alle dieser neuen High-End-Fernseher sollen zudem HDMI 2.1 voll unterstützen, was unter anderem heißt, dass bei 4K bis zu 120 Hz und generell eine variable Bildwiederholrate unterstützt werden. Auch einen auf niedrige Latenzzeiten optimierten Modus für Gamer gibt es. Apropos:

Wer solch ein Gerät haben will, muss sich och etwas gedulden: Samsung spricht von einer Verfügbarkeit erst gegen Ende des Jahres. Bis dahin wird man sich wohl auch einen Preis überlegen, zu diesem äußerst man sich bisher nämlich nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser in höheren Regionen angesiedelt ist. (apo, 7.1.2021)