Auch Wien würde theoretisch ein Schlüsselkriterium für die Verbesserung erfüllen. Die Corona-Kommission soll am frühen Abend darüber entscheiden

Derzeit ist ganz Österreich rot, sechs Bezirke sind jedoch zumindest diskussionswürdig für eine Orange-Schaltung. Foto: Imago

Wien – Während sich Österreich inmitten eines harten Lockdowns befindet und die Lage sich kaum beruhigt, könnten sich am Donnerstag einzelne Bezirke auf der Corona-Ampel verbessern. Das geht aus dem Arbeitsdokument der Ampelkommission hervor. Derzeit ist ganz Österreich rot, bei sechs Bezirken sieht das Gremium nun aber "Diskussionsbedarf" über eine mögliche Orangeschaltung. Die Corona-Expertenrunde tagt seit kurz nach 14 Uhr.

Ein Schlüsselkriterium für eine bessere Bewertung – also in diesem Fall eine Schaltung von Rot auf Orange – ist die risikoadjustierte Inzidenz, eine Art bereinigte Fallzahl mit mehr Aussagekraft. In Wien liegt sie seit 24 Tagen unter 100. Die Corona-Kommission hatte sich darauf verständigt, Bezirke mit einer risikoadjustierten Inzidenz von über 100 auf Rot zu schalten; wer 20 Tage lang darunter liegt, könnte theoretisch wieder auf Orange wechseln – wobei auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Lage in Salzburg ernst

Die fünf weiteren Bezirke, bei denen das Gremium über eine Umschaltung diskutiert, sind Horn (Niederösterreich), Hollabrunn (Niederösterreich), Korneuburg (Niederösterreich), Krems an der Donau (Niederösterreich) und Innsbruck Stadt (Tirol) – dort liegt die unbereinigte Fallzahl seit drei Wochen bei unter 100.

Aus dem Arbeitsdokument der Corona-Kommission geht aber auch hervor, welche Bezirke von stark steigenden Fallzahlen betroffen sind. Besonders in Salzburg ist die Lage ernst. Dort liegt die unbereinigte Fallzahl bei 349, das ist im Vergleich zu den Daten von vor 14 Tagen ein Anstieg um 29 Prozent. In Tamsweg und Hallein hält die unbereinigte Fallzahl sogar erst bei knapp unter 600.

Die Corona-Kommission wird im Lauf des Nachmittags über die Datenlage diskutieren und vermutlich am frühen Abend über etwaige Ampelschaltungen abstimmen. Berücksichtigt wird wohl aber auch, dass mögliche Ansteckungen über die Feiertage sich erst in den kommenden Tagen zeigen könnten. (Katharina Mittelstaedt, 7.1.2021)