Im Grunde handelt es sich bei Minecraft Earth um eine Augmented Reality-Fassung des seit langer Zeit beliebten Klötzchen-Spiels Minecraft. Nachdem das für Smartphones veröffentlichte Spiel erst Ende 2019 in Österreich veröffentlicht wurde, verkündete Microsoft schon wieder das Ende des Titels. Am 30. November will der Konzern die Unterstützung offiziell einstellen, ab Juli kann man es dann nicht mehr herunterladen oder installieren. Der offizielle Grund dafür: Die Corona-Pandemie.

Denn das Spiel, das dem damals populären Pokémon Go ähnelt, basiert eigentlich darauf, sich frei in der Welt zu bewegen und gemeinsam zu spielen, berichtet "heise". Da all dies aufgrund der Pandemie nicht mehr möglich sei, will Microsoft seine Ressourcen anderweitig einsetzen.

Neuer Content vor Löschung

Davor soll es ein letztes Update für Minecraft Earth geben, in der Echtgeldtransaktionen entfernt werden und die Kosten für Spielelemente und Bauzeiten deutlich reduziert werden. Damit wollen die Entwickler es Spielern einfacher machen, auch von zuhause aus Spaß am Spiel zu haben, indem Crafting und Bauen einfacher wird.

Zudem soll es ein paar neue Spielkomponenten geben. Spieler, die sich jetzt noch neu registrieren, bekommen aufgrund der begrenzten Spielzeit außerdem zusätzliche Vorteile für ihre Spielfigur bekommen. Haben Nutzer zudem Echtgeld investiert, wird die Minecraft Earth-Währung in sogenannte Minecoins umgewandelt. Diese werden im Minecraft Marketplace und somit auch für andere Versionen des Spiels akzeptiert.

Millionen Spieler

Das Spiel generierte alleine in der Woche der Veröffentlichung stolze 1,4 Millionen Downloads. Auf Basis der Openstreetmap bildet Minecraft Earth beim Spielen die Welt in der bekannten Spieloptik ab. Ohne die Smartphone-Kamera ist es tatsächlich nicht spielbar, im Gegensatz zum Pokémon-Konkurrenten. Als AR-Elemente stechen dabei die Möglichkeiten hervor, im Bau-Modus Blöcke und Kreaturen auf einer ebenen Oberfläche zu platzieren.

In einem Blogbeitrag bedankt sich das Entwicklerstudio bei der Community den Entwicklern für ihr Feedback und ihre Kreationen. Man wolle deshalb bis zur Einstellung noch das Beste aus dem Spiel herausholen, bevor es untergehe. (red, 07.01.2021)