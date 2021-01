Durch die Einbettung in den Verlag könne "eine stabile Entwicklung und Kontinuität für das Magazin sichergestellt werden"

Die Mediaprint will sich mit "Gesünder Leben" stärker dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden widmen. Screenshot: gesuenderleben.at

Wien – Österreichs größter Zeitungsverlag Mediaprint, Tochter von "Kronen Zeitung" und "Kurier", übernimmt das Special-Interest-Magazin "Gesünder Leben". Durch die Einbettung in den Verlag könne "eine stabile Entwicklung und Kontinuität für das Magazin sichergestellt werden", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Mediaprint werde sich "noch stärker dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden widmen". Mit 181.000 Lesern und einer Druckauflage von 48.660 Stück gehöre "Gesünder Leben", das zehn Mal jährlich erscheint, zu den führenden Gesundheitsmagazinen Österreichs. Zusätzlich zur Printausgabe werde das Portal des Magazins weiterentwickelt.

Die inhaltliche Verantwortung hat laut Mediaprint Karin Podolak übernommen, Leiterin von "Krone Gesund". Die erste Ausgabe, die sie mit ihrem Team produziert, soll am 5. Februar 2021 erscheinen. Die Werbevermarktung verantwortee mit Brigitte Entremont eine langjährige Mitarbeiterin von "Gesünder Leben". (red, 7.1.2021)