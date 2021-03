Dieser Kuchen aus Brot ist eine Spezialität aus der Brianza in der Lombardei und heute in ganz Italien bekannt und beliebt. Je nach Anlass und Jahreszeit werden die Zutaten variiert. Von Zitronenschale und kandierten Früchten über Schoko und Nüsse bis zu frischen Äpfeln.

Ein Lob auf das harte Brot

Lebensmittel wegzuwerfen, gilt in Italien nicht bloß als Verschwendung: Es kommt einer Sünde gleich, vor allem, wenn es sich um Brot handelt. Doch gerade dieses wurde früher oft hart. Anders als in den Städten wurde am Land nur einmal die Woche gebacken. Helles Brot wurde dann schon am nächsten Tag zum halben Preis verkauft. Wenn es nach wenigen Tagen hart war, tunkte man es zum Frühstück einfach in warme Milch, zu Mittag oder am Abend kam es in heiße Suppe, wie etwa bei der panada. Die leckerste Brotreste-Verwertung war aber wohl der Brotkuchen.

Foto: Alessandra Dorigato

Das Geschenk der Feen

Brot hat in Italien einen wichtigen Stellenwert. Man erzählt, dass es Feen waren, die Frauen auf Sardinien beibrachten, Brot herzustellen. Die Feen mischten den gemahlenen Weizen der letzten Ernte mit dem reinsten Wasser aus der Quelle der Janas-Höhlen im Herzen der Barbagia. Dazu kam eine geheimnisvolle Zutat namens madriga. Die Feen schenkten den Frauen die madriga – mit der Aufgabe, diese am Leben zu erhalten, indem sie sie mit Wasser und Mehl fütterten, und mit anderen zu teilen. Noch heute wird auf Sardinien an manchen Festtagen dieser Legende gedacht und gemeinsam traditionell Brot zubereitet.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten (für eine größere Backform circa 20x40 cm oder Ø 26 cm)

500 g hartes Weißbrot (ohne Rinde/Kruste)

500 ml Milch

30 g Kakao

1 Ei

120 g gegarte Maroni

100 g Schokolade

100 g Nüsse

100 g weiche Butter

100 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

100 g Mandelblättchen

Foto: Alessandra Dorigato

Zubereitung

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Milch erhitzen und das Brot damit einweichen, 15 Minuten ziehen lassen. Die Nüsse in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten, auskühlen lassen und etwas zerkleinern. Maroni und Schokolade ebenfalls in kleinere Stücke schneiden.

Alle Zutaten, abgesehen von den Mandeln, zum eingeweichten Brot geben und vorsichtig vermischen. Die Backform mit Butter einfetten und mit dem Teig füllen. Mit den Mandeln bestreuen und circa 50 Minuten backen. Machen Sie den Zahnstochertest, dieser muss vollständig trocken sein.

Den Brotkuchen auskühlen lassen, bevor Sie ihn anschneiden. Er wird kalt aus dem Kühlschrank oder bei Raumtemperatur serviert.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Wer Schokolade liebt, sollte unbedingt den saftigen Schokokuchen mit Roten Rüben ausprobieren. Das Rezept finden Sie wie immer auf AModoMio. (Alessandra Dorigato, 2.3.2021)

