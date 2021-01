Tagesüberblick Coronavirus

1.429 Neuinfektionen in Österreich, 101-Jährige als erste Person Deutschlands geimpft

Am Samstag trat in Österreich der dritte harte Lockdown in Kraft. Bisher mehr als 80 Millionen Infektionen weltweit. Die Corona-News im Überblick