Die serbische Opernsängerin trat zeitlebens in führenden Opernhäusern auf, darunter 372 Einsätze an der Wiener Staatsoper

Die Mezzosopranistin war dabei in 25 verschiedenen Rollen zu erleben, von der Carmen über die Marcellina bis hin zur Brangäne. Foto: Wiener Staatsoper

Belgrad/Wien – Im Alter von 97 Jahren ist am heutigen Donnerstag in Belgrad die serbische Mezzosopranistin Biserka Cvejic gestorben, meldete der TV-Sender "N1". In ihrer Berufskarriere war Cvejic wiederholt in führenden Opernhäusern, darunter an der Mailänder Scala und der Metropolitan Opera aufgetreten. Und nicht zuletzt dürfte sie älteren Wiener Opernfreunden noch in guter Erinnerung sein, trat Cvejic zwischen 1959 und 1978 doch 372 Mal in der Staatsoper auf.

Die Mezzosopranistin war dabei in 25 verschiedenen Rollen zu erleben, von der Carmen über die Marcellina bis hin zur Brangäne. Ab 1978 hatte sich Cvejic dem Unterricht des Sängernachwuchses gewidmet, zuerst an der Belgrader Musikfakultät, danach auch in Novi Sad. Zu ihren Schülern gehörte unter anderen der Bariton Zeljko Lucic. (APA, 7.1.2021)