Kartoffeln, Käse, Semmelbrösel. Mehr braucht es manchmal nicht zum Glück. Die lasagne di patate war die Leibspeise meiner Oma, von der auch wir Kinder nie genug kriegen konnten. Seit Generationen wird das schlichte Rezept nun schon in unserer Familie weitergegeben.

Oma kreativ

Meine Oma Nina war eine sehr praktische Frau. Vielleicht liebte sie deswegen Abkürzungen. Auch in der Küche. Wieso sollte sie also frische Pasta für eine Lasagne herstellen, wenn der Garten ihr wunderbare Kartoffeln schenkte? Omas Erdäpfellasagne war legendär in der Familie. Und jedes Mal schmeckte sie anders: Mal fand sich Prosciutto cotto zwischen den Kartoffel-Käse-Schichten, mal Melanzani, Zucchini oder selbstgesammelte Pilze. Je nach Laune wurden Gemüse und Pilze zuvor gebraten, im Ofen gebacken oder paniert. Mein Favorit? Eindeutig die Variante mit Lammragout, Schafsricotta, viel Thymian und Pecorino. Ich liebe diese Lasagne noch heute.

Foto: Alessandra Dorigato

Erdäpfel im Mund

Erdäpfel stehen erst seit wenigen hundert Jahren auf unseren Speisezetteln. Trotzdem hat die vielseitige Knolle – nicht bloß in Italien – etliche Redewendungen hervorgebracht. Sie selbst kommt dabei allerdings nicht so gut weg: Wenn jemand etwa unklar spricht, redet er mit einer Kartoffel im Mund. Wer wenig unterhaltsam und lustig erzählt, hat in Italien Erdäpfelgeist (spirito di patata). Wenn ein Problem so heikel ist, dass keiner es angehen möchte, haben wir es mit einer heißen Kartoffel zu tun. Und manche Figur und Kleidung erinnert eher an einen Sack Erdäpfel. Höchste Zeit also, dass wir das Ansehen der Kartoffel wieder heben – zumindest in der Küche!

Foto: Alessandra Dorigato

Omas Kartoffellasagne (Zutaten für 6 Personen)

1 kg Kartoffeln

250 g Ziegenkäse (alternativ: Scamorza oder Mozzarella)

100 g Parmesan (alternativ: Grana oder Pecorino)

Tyminan

50 g Semmelbrösel

1 Knoblauchzehe

natives Olivenöl extra

Salz

Pfeffer

Zubereitung

In einer beschichteten Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Semmelbrösel mit zwei Prisen Salz darin goldbraun anbraten. Den gehackten Knoblauch separat in Öl rösten, bis er duftet und mit der feingeschnittenen Petersilie unter die Semmelbrösel mischen.

Backrohr auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Die Erdäpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Ziegenkäse grob reiben oder in sehr dünne Scheiben schneiden. Parmesan fein reiben.

Die Kartoffelscheiben auf dem Boden einer gefetteten Backform (circa 18 x 25 cm) dicht aneinander legen. Darauf kommen nun schichtweise Ziegenkäse, die Semmelbröselmischung und Parmesan. Nach Geschmack mit (wenig!) Salz und Pfeffer würzen. Dann beginnen Sie wieder mit einer Schicht Kartoffeln. Am Ende sollte eine Schicht Erdäpfel die Lasagne oben abschließen. Und Sie sollten noch etwas Ziegenkäse und Parmesan zum Überbacken auf der Seite haben.

Die Erdäpfellasagne rund 50 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad backen. Dann mit Ziegenkäse und Parmesan bedecken und weitere zehn Minuten beziehungsweise bis der Käse goldbraun ist, überbacken.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

