WISSEN

Wieso nur 99 Senatoren abgestimmt haben

Die "wichtigste Abstimmung unseres Lebens", wie Mehrheitsführer Mitch McConnell am Mittwoch sagte – und doch waren nur 99 Senatoren statt der üblichen hundert da. Grund war aber nicht fehlendes Interesse – sondern das Wahlsystem in Georgia. Dort, und sonst nur noch in Louisiana, müssen alle Kandidaten für Staats- oder Bundesposten eine Mehrheit aller Stimmen erlangen, um gewählt zu werden – sonst gibt es eine Stichwahl. Letztere war heuer zweimal nötig.

Neben dem regulären Votum zwischen Amtsinhaber David Perdue und dem Demokraten Jon Ossoff musste auch die Nachfolge für den in Pension gegangenen Republikaner Johnny Isakson gefunden werden. Dessen Amtszeit läuft regulär erst im Jänner 2023 ab. Gouverneur Brian Kemp ersetzte ihn provisorisch mit der Republikanerin Kelly Loeffler. Am Dienstag reüssierten die Demokraten, neben Ossoff wurde auch Raphael Warnock statt Loeffler gewählt. Im Senat waren sie aber wegen der kurzen Fristen zwischen Wahl und Abstimmung noch nicht vertreten. Anders als Loeffler, deren Amtszeit bis zu ihrer Ablösung durch Warnock läuft, endete das Mandat Perdues aber nach sechs Jahren am 3. Jänner – sein Platz blieb leer. (mesc)