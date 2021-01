Der Ritt auf Monstern gehört zu den Highlights des Spiels.

Foto: Capcom

Zum Jahresbeginn herrscht gähnende Leere in den Release-Listen der verschiedenen Konsolen. Da sind kostenlose Demos eine willkommene Abwechslung. Monster Hunter Rise, welches am 26. März erscheinen wird, kann man jetzt als eben solche Demo im eShop der Nintendo Switch herunterladen und bis 31. Jänner ausprobieren.

30 Versuche

Seit 2004 ist Monster Hunter von Publisher und Entwickler Capcom eine fixe Größe für Fans von Action-Rollenspielen. Damals noch für die Playstation 2 entwickelt, erscheint die Serie seitdem für die verschiedensten Systeme. Im März erscheint mit Monster Hunter Rise der neueste Teil. In der ab 8. Jänner verfügbare Demo, die 1,6 GB groß ist, kann man sich einen guten Eindruck vom Spiel machen. Anfänger absolvieren ein Training und lernen die Grundlagen, wie etwa den Einsatz von Waffen. Neu ist der Wyvernritt, die Möglichkeit diese Wesen zu reiten und auf ihnen zu kämpfen. Zusätzlich finden Spieler zwei Missionen, die alleine oder mit bis zu drei Freunden ausprobiert werden können. 30 Versuche erlaubt das Spiel, dann endet die Demo.

CAPCOM Germany

Guter Eindruck



Wenn man die Demo startet, wählt man zunächst einen von 14 Charakteren, die sich alle in ihrer Bewaffnung unterscheiden und schon mit fortgeschrittenen Rüstungen ausgestattet sind. Spielerisch wartet gewohnte Kost. Das Erkunden der Welt und die Jagd von immer größer werdenden Wesen motiviert speziell zusammen mit Freunden, da man sich so auch taktisch den Kämpfen stellen kann. Optisch ist der Mix aus Comic-Optik und kreativem Design ein Mitgrund, warum die Serie so beliebt ist. Die 30 Versuche sind ausreichend, um sich ein Bild von den zwei Missionen machen zu können. Danach weiß man wohl auch als Neuling, ob man mehr vom Spiel sehen will.



Monster Hunter Rise erscheint am 26. März exklusiv für die Nintendo Switch. (aam, 8.1.2021)