Ibes-Casting-Kandidaten: Oliver Sanne, Djamila Rowe, Filip Pavlovic, Zoe Saip (obere Reihe von links). Christina Dimitriou, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz, Mike Heiter (mittlere Reihe von links). Xenia von Sachsen, Nina Queer, Frank Fussbroich, Bea Fiedler (untere Reihe von links): Foto: TVNOW / oliversanne.coaching / privat / Sebastian Brüll / Frank Fastner / Lukas Sowada / Stefan Gregorowius / Kadir Ilboga / Udo Keus

Köln/Luxemburg – Die zwölf Kandidaten für die neue RTL-"Dschungelshow" stehen fest: Neben dem ehemaligen "Bachelor" Oliver Sanne (34) werden unter anderem Schauspielerin Bea Fiedler (63) und Drag Queen Nina Queer (35) um den Einzug in das nächste Dschungelcamp antreten.

Wegen des Coronavirus ersetzt "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" in diesem Jahr das Dschungelcamp. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps teilnehmen. Die 15. Ausgabe der Show soll 2022 in Australien gefilmt werden.

Von "Prince Charming" bis "Temptation Island"

An dem Wettbewerb um das "Goldene Ticket" beteiligen sich diverse Gesichter aus anderen Reality-Formaten: Mit dabei sind etwa "Prince-Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), "Love-Island"-Teilnehmer Mike Heiter (28) und Christina Dimitriou (29), die durch die Sendung "Temptation Island" bekannt wurde. Auch "Reality-Urgestein" Frank Fussbroich (52) und Xenia von Sachsen (34) nehmen demnach an der 15-teiligen Liveshow teil. Sängerin Lydia Kelovitz (30, "Deutschland sucht den Superstar"), Model Zoe Saip (21) und Djamila Rowe (53, "Adam sucht Eva") komplettieren demnach die Kandidatenliste.

Die erste Folge von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" wird am Freitag, 15. Jänner um 22.15 Uhr ausgestrahlt. (APA, dpa, 8.1.2021)