Seit 2012 war das Emote fixer Bestandteil der Twitch-Community.

Foto: Twitch / Ryan Gutierrez

In der Streaming-Szene ist das PogChamp-Emote ein Klassiker. Seit 2012 drücken Spieler damit in Chats Begeisterung oder Überraschung aus. Seit den Unruhen in den USA am 6.1., zu denen sich das Gesicht hinter PogChamp, Ryan Gutierrez, kontrovers geäußert hat, wurde das Emote von Twitch gelöscht.

Provokation



Der Streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez fiel schon in den letzten Monaten mit Kommentaren auf, in denen er sich positiv zu Präsident Trump und dessen Zweifel an der Gültigkeit der US-Wahl äußerte. Auch den Kampf gegen Corona stellte er immer wieder in Frage. Mit seiner Sympathie gegenüber den Trump-Befürwortern, die das Kapitol gestürmt hatten und seiner Ansicht, dass die bei der Besetzung ums Leben gekommene Frau eine Märtyrerin für eine gute Sache sei, ließ Twitch keine andere Wahl, als zu reagieren. So stellt der Streaming-Service sehr rasch nach Gutierrez' Aussagen auf Twitter klar, dass aufgrund seiner Aussagen das ihm zugeordnete Emote PogChamp von Twitch entfernt werden müsse. Der Aufruf zu Gewalt sei nicht zu tolerieren.



Heftige Reaktionen

Knapp 300.000 Likes und rund 64.000 Retweets des Tweets von Twitch zeigen, welchen Stellenwert das Emote in der Gaming-Szene hatte. Der Aufruf von Twitch, gemeinsam mit der Community an einem Nachfolge-Emote zu arbeiten, um die besten Momente weiterhin in einem Bild festhalten zu können, stieß dabei ebenfalls auf sehr positive Reaktionen. (aam, 8.1.2021)