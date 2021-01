Das familienfreundlichste und beliebteste Kinderhotel Österreichs befindet sich laut einer Auswertung des Urlaubsportals www.kinderhotel.info im oberösterreichischen Gosau. Unter einer Auswahl von 765 Familienhotels aus 16 europäischen Ländern erreichte das "Familux Resort Dachsteinkönig" europaweit den vierten Platz. Unter den Top 10 befinden sich auch je zwei weitere Hotels aus Salzburg und Tirol.

Rang eins beim kinderhotel.info Award 2021 ging zum dritten Mal in Folge an das Kinderhotel "Familotel Sonnenpark" im hessischen Willingen. Die Auswertung basiert auf Gästebewertungen in Kombination mit besonders familienfreundlicher Hotelausstattung.

Hier die Top 10

1. Platz: Familotel Sonnenpark, Willingen, Deutschland

Bereits zum dritten Mal in Folge kommt der Gewinner aus dem Hochsauerland. Das 1983 gegründete Hotel Sonnenpark in Willingen (Hessen) kann seine Gäste durch Angebote für alle Altersgruppen überzeugen. Neben den umfassenden Leistungen für Familien ist das Hotel auch ein ausgewiesenes Wellnesshotel. Es bietet vom Spa-Bereich über einen Indoorspielplatz und eine Reithalle bis hin zum Erlebnishallenbad eine Vielzahl an Möglichkeiten für alle Gäste. Sowohl Lounge, Restaurant und Rezeption als auch ein Großteil der Zimmer wurden zuletzt neu renoviert.

2. Platz: Bauer Martin – Ostsee Ferienhof Bendfeldt, Grömitz, Deutschland

Das beliebteste Familienhotel im Bundesland Schleswig-Holstein liegt nur wenige Schritte von der Ostsee entfernt. Vor mehr als 50 Jahren als landwirtschaftlicher Betrieb mit Gästebeherbergung gestartet, wurde mit der Übernahme des Betriebs durch Martin Bendfeldt vor rund 25 Jahren der Fokus immer stärker auf Tourismus und Familienurlaub gelegt. Die Gäste schätzen nicht nur die ruhige Dorflage und den herrlichen Ostseefernblick, sondern auch die zahlreichen Tiere zum Füttern und Streicheln sowie das große Angebot für Pferdefreunde. Die Lockdown-Zeiten wurden genutzt, um den Kinderspielplatz zu erweitern und den Bau einer dreistöckigen Indoor-Spielanlage weiter voranzutreiben.

3. Platz: Familotel Landhaus zur Ohe, Schönberg, Deutschland

Das Familotel Landhaus zur Ohe in Schönberg geht erneut als beliebtestes Familienhotel Bayerns aus dem Ranking hervor. Seit 1987 ist das Hotel im Bayerischen Wald in Besitz der Familie Burger, seit mittlerweile über zehn Jahren besteht die Kooperation mit der Gruppe Familotel. Inhaberin Stefanie Burger setzt voll auf das Konzept des naturnahen Familienurlaubs. Als Besonderheiten gelten der Western-Reitstall, das auf die ganze Familie abgestimmte Freizeitprogramm und das 140.000 Quadratmeter große Außengelände mit hauseigenem "Abenteuerwald".

4. Platz: Familux Resort Dachsteinkönig, Gosau, Österreich

Österreichs beliebtestes Familienhotel, das von Familie Mayer geführte Familux Resort Dachsteinkönig, liegt im oberösterreichischen Gosau. Erst im Dezember 2016 eröffnet, hat sich das Familienhotel im Salzkammergut als eine der Top-Adressen in Europa etabliert. Mit mehr als 90 Wochenstunden Kinderbetreuung, 2.000 Quadratmeter Indoorspielbereich, Badelandschaft mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche und Babybetreuung ab dem ersten Tag gibt es Angebote für alle Altersklassen. Das Jahr 2020 wurde für umfangreiche Renovierungsarbeiten genutzt, unter anderem entstand ein neuer Wasserspielplatz im Außenbereich.

5. Platz: Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof, Hintertux, Österreich

Das beste Familienhotel des Bundeslandes Tirol befindet sich zum dritten Mal en suite im Zillertal. Das direkt am Fuße des Hintertuxer Gletschers gelegene Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof ist seit über 50 Jahren im Besitz der Familie Kofler. Ab 2000 haben sich Christian und Agnes Kofler auf Familien spezialisiert. Zu den Erfolgsfaktoren des auf 1.500 Meter Seehöhe gelegenen Drei-Sterne-Superior-Hotels gehören neben einer 100-prozentigen Schneegarantie auch die familiäre Atmosphäre sowie ein 2.000 Quadratmeter großer Ganzjahresspielplatz und das Familienprogramm für wertvolle Eltern-Kind-Momente.

6. Platz: Familienhotel Oberkarteis, Hüttschlag, Österreich

Mitten in einem der schönsten Täler des Salzburger Landes liegt das Familienhotel Oberkarteis. Platz sechs europaweit und Platz drei in Österreich sprechen für die Kombination aus Bauernhof und Vier-Sterne-Hotel. Im Jahr 1973 als kleine Pension eröffnet, spezialisierte sich die Familie Viehhauser vor circa 15 Jahren auf Familien. Als Teil der Familotel-Gruppe kommen auch Familien mit Kleinkindern und Babys auf ihre Kosten. In die ursprüngliche Natur des Bergsteigerdorfs Hüttschlag eingebettet, erleben kleine Entdecker angesichts der enorm großen Außenanlage und der zahlreichen Tiere im angeschlossenen Bauernhof viele spannende Abenteuer, heißt es bei kinderhotel.info. In den vergangenen Jahren wurde der Neubau eines Reitplatzes sowie des Kleintierbauernhofs mit Hühnern, Schweinen und Ziegen in die Tat umgesetzt. Kleinere Modernisierungen finden nach jeder Saison statt.



7. Platz: Familien-Wellness Residence Tyrol, Naturns bei Meran, Italien

Das beste Familienhotel Italiens befindet sich in Naturns bei Meran (Südtirol). Die von der Familie Brunner geführte Familien-Wellness Residence Tyrol gelangt im Gesamtranking auf Platz sieben. Das mehrfach ausgezeichnete Vier-Sterne-Hotel existiert bereits seit 1977, im Jahr 2001 erfolgte eine totale Renovierung. Zudem wurde es laufend erweitert und renoviert. Seit 2017 ist Alexander Brunner der Geschäftsführer der Familien-Wellness Residence Tyrol und setzt das Konzept des "maximalen Freiraums gepaart mit einem Hauch von Luxus" weiter fort. Es punktet mit Babybetreuung, ganzwöchigen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und Angeboten für gestresste Eltern. Für den Winter 2021/2022 ist die Renovierung der Appartementkategorien Family Deluxe und Deluxe Panoramic geplant.

8. Platz: Hotel Simmerl, Sankt Englmar, Deutschland

Zum ersten Mal unter die Top Ten schafft es das Hotel Simmerl im Bayerischen Wald. Mit dem achten Platz zählt es europaweit zu den zehn besten Kinderhotels. In den vergangenen 50 Jahren ist es vom kleinen Gasthof zu einem der führenden Familienhotels (vier Sterne) gewachsen. In den letzten 20 Jahren wurde in die Infrastruktur investiert. So entstanden unter anderem ein großes Spaßbad mit fünf Wasserrutschen, ein Wellnessbereich mit Saunalandschaft oder ein kleiner Bauernhof mit Pferden und zahlreichen Streicheltieren. Die für das Jahr 2020 geplanten Neuerungen wurden auf das Jahr 2021 verschoben. Neben einem neuen Spielehaus wird auch ein moderner Kinoraum für hoteleigene Filmaufführungen errichtet.

9. Platz: Die Seitenalm, Radstadt, Österreich

Die Seitenalm in Radstadt reiht sich heuer mit dem neunten Platz zum ersten Mal unter die besten zehn Kinderhotels Europas ein. Die ersten Aufnahmen der Seitenalm stammen aus dem Jahr 1925. Seit 1945 ist das Hotel im Besitz der Familie Arnold. Die gesamte Familie Arnold, Hanni und Peter Arnold gemeinsam mit ihren vier Töchtern, betreibt das Hotel als Familienunternehmen. Im Winter sowie auch im Sommer punktet die Seitenalm mit ihren Angeboten. Vom hauseigenen Skiland direkt beim Hotel bis zum Fischen im eigenen Teich. Das Haus ist seit 2011 mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und legt großen Wert auf eine gesunde und regionale Ernährung. Ab dem Sommer 2021 darf man sich auch auf eine neue Reithalle freuen. Der geplante Baubeginn 2020 ist bereits erfolgt.

10. Platz: Familotel Landgut Furtherwirt, Kirchdorf in Tirol, Österreich

Letztes Jahr auf Platz zwölf, hat dieses Haus mit langer Tradition heuer den Einzug unter die zehn besten Kinderhotels geschafft. Das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf in Tirol war bereits 1739 ein Bauernhof mit Gastbetrieb, aus dem die Familie Hagsteiner ein Vier-Sterne-Familienhotel formte. Heute bietet der Furtherwirt Platz für 44 Familien und bietet eine Kombination aus Komfort, Genuss und Natur. Zu den Vorzügen zählen ein bewirtschafteter Biobauernhof, das Reitangebot, die Badewelt "Furtherquell" und der Naturbadeteich samt Liege- und Spielwiese. Mit der Neugestaltung von zehn Studios und Gartensuiten, des Eingangsbereichs mit Rezeption und Lobby sowie des Speisesaals und der Schauküche wurde im Jahr 2019 ein großes Umbauprojekt abgeschlossen. (red, 11.1.2021)

