Auf dem Weg zur Bestzeit: Alexis Pinturault.

Foto: Reuters/BALIBOUSE

Adelboden – Alexis Pinturault führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Adelboden. Der Franzose fuhr am Chuenisbärgli in 1:09,94 zu einer souveränen Bestzeit. Der Schweizer Marco Odermatt (+0,96) und der Kroate Filip Zubcic (+0,97) liegen auf den Rängen zwei und drei.

Bester ÖSV-Läufer ist Raphael Haaser als 18. mit 2,50 Sekunden Rückstand. Marco Schwarz (24.) riss 2,73 Sekunden Rückstand auf, Roland Leitinger (28.) verlor 2,99 Sekunden. Stefan Brennsteiner konnte sich ebensowenig für das Finale qualifizieren wie Christian Borgnäs und Adrian Pertl.

Manuel Feller und Magnus Walch sind ausgeschieden. Der zweite Durchgang startet um 13.15 Uhr. (red, 8.1.2020)

1. Durchgang:



1. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,94

2. Marco Odermatt (SUI) 1:10,90 +0,96

3. Filip Zubcic (CRO) 1:10,91 +0,97

4. Tommy Ford (USA) 1:11,09 +1,15

5. Justin Murisier (SUI) 1:11,22 +1,28

6. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:11,32 +1,38

7. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:11,36 +1,42

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:11,46 +1,52

9. Loic Meillard (SUI) 1:11,51 +1,57

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:11,75 +1,81

11. Lucas Braathen (NOR) 1:11,94 +2,00

12. Riccardo Tonetti (ITA) 1:12,10 +2,16

13. Erik Read (CAN) 1:12,29 +2,35

14. Semyel Bissig (SUI) 1:12,33 +2,39

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:12,35 +2,41

weiter:

18. Raphael Haaser (AUT) 1:12,44 +2,50

24. Marco Schwarz (AUT) 1:12,67 +2,73

28. Roland Leitinger (AUT) 1:12,93 +2,99

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

40. Christian Borgnaes (AUT) 1:14,24 +4,30

41. Adrian Pertl (AUT) 1:14,33 +4,39

42. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:14,55 +4,61