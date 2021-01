Ende Jänner erscheint das Spiel bereits.

Foto: IO Interactive

Für das Virtual-Reality-Headset Playstation-VR kommen laufend Spiele auf den Markt, aber selten wagen bekannte Blockbuster das Spielgeschehen zu 100 Prozent in VR anzubieten. Mit einem neuen Video zu Hitman 3 zeigt Entwickler IO Interactive, dass sie diesen Schritt jetzt wagen werden.



Ego-Perspektive

Die Serie rund um den Auftragskiller Agent 47 gibt es bereits seit rund 20 Jahren. Nach einem Neustart im Jahr 2016, erscheint am 20. Jänner bereits der dritte Teil der Neuinterpretation. Erneut schlüpft man in die Rolle des besagten Agenten, der in weitläufigen Arealen seine Zielperson finden und ausschalten muss. Während das Spiel für zahlreiche Systeme erscheint, darunter auch PC und Stadia, wird man das Spiel exklusiv auf der Playstation in VR genießen können.

HITMAN

In einem neu veröffentlichten Video sieht man, wie sich das in etwa anfühlen wird. Im Gegensatz zu den alten Spielen, wird man in VR aus der Ego-Perspektive spielen. So wirken die abwechslungsreichen Schauplätze gleich noch intensiver auf den Spieler. Ob sich Hitman 3 in der ungewohnten Ansicht genauso gut spielen wird wie in der Vergangenheit, wird man aber erst nach dem Erscheinen beurteilen können.



Dem Spiel werden auch seine zwei Vorgänger-Teile beiliegen, die auf der Playstation ebenfalls in VR gespielt werden können. Wer sich die PS4-Version kauft, kann diese online kostenlos auf die PS5-Version aktualisieren.

Bewegte Geschichte

Hinter der Hitman-Serie steht der dänische Entwickler IO Interactive, mit Sitz in Kopenhagen. Seit über 20 Jahren arbeitet das Studio fast ausschließlich an ihrer bekannten Marke. Andere Projekte, die man über die Jahre veröffentlichte, waren qualitativ zwar nicht viel schlechter, aber bei weitem nicht so erfolgreich. Sei es das Multiplayer-Spiel Mini Ninjas, oder die zwei Teile des Action-Spiels Kane & Lynch. 2017 war wohl das einschneidendste Jahr für die Dänen. Die Mutterfirma Square Enix verkündete, sich vom Entwickler zu trennen. Seitdem ist IO Interactive ein eigenständiges Studio ohne großen Publisher im Hintergrund. Umso erfreulicher ist es, dass im November 2020 bekannt wurde, dass der Entwickler nach Hitman 3 an einem James-Bond-Game arbeiten wird. Sehr passend, hat man doch reichlich Erfahrung mit Agenten-Spielen. (aam, 8.1.2021)