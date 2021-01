Jessica Rosenthal ist 28 Jahre alt und Lehrerin. Foto: EPA/Rainer Keuenhof Pool

Berlin – Die deutsche SPD-Nachwuchsorganisation Jusos hat die Bonnerin Jessica Rosenthal zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die 28-jährige Lehrerin trat damit am Freitag die Nachfolge von Kevin Kühnert an, der sich auf seine Rolle als Vizeparteichef konzentrieren will und in Berlin für ein Bundestagsmandat kandidiert. Rund 300 Delegierte des digitalen Juso-Bundeskongresses konnten die neue Vorsitzende, die ohne Mitbewerber antrat, seit Anfang Dezember per Briefwahl bestimmen. Rosenthal erhielt knapp 78 Prozent der 266 abgegebenen gültigen Stimmen.

Die Jusos vertreten in der SPD dezidiert linke Positionen. Sie haben für die Partei große Bedeutung bei der Organisation und Mobilisierung etwa im Bundestagswahlkampf. Vor ihrer Wahl forderte Rosenthal Angebote von Kanzlerkandidat Olaf Scholz an die Jusos und junge Menschen. (Reuters, 8.1.2021)