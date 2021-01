Fellner Live, das bekannteste Format auf Oe24.TV, hier mit Wolfgang Fellner. Foto: Screenshot Oe24

Fast 20 Millionen Privatrundfunkförderung für 2021 sind vergeben: Fast 15 Millionen gingen an Fernsehsender, gut fünf Millionen an Radiosender. Die höchsten TV-Senderförderungen gingen an Oe24 vor Puls 24, Puls 4, Servus TV und Krone-TV. Die größte TV-Gruppe ProSiebenSat1Puls4 erhält mit Puls24, Puls 4 und ATV die insgesamt höchste Förderung. STANDARD-TV wird ebenfalls gefördert.

Die größten TV-Fördermittel 2021 im Überblick:

Die höchsten Radio-Förderungen mit Radios etwa der Oe24-Gruppe, von Krone/Kurier und Styria:

20 Millionen Euro stehen regulär für Privatrundfunkförderung pro Jahr zur Verfügung, die von der RTR vergeben werden, die Entscheidung liegt nach einer Empfehlung eines Fachbeirats bei RTR-Geschäftsführer Oliver Stribl.

2020 wurden die 20 Millionen um 15 Millionen Corona-Sonderförderung auf 35 Millionen erhöht. Eine Sonderförderung 2021 ist Thema, aber bisher nicht kommunziert. Für die Privatrundfunkförderung gibt es jeweils einen weiteren Antragstermin pro Jahr zur Jahresmitte.

Die reguläre Presseförderung beträgt rund 8,9 Millionen Euro pro Jahr. 2020 wurden mit Corona-Sonderförderungen insgesamt rund 27,5 Millionen vergeben. (fid, 8.1.2020)