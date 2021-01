Wilson Bentley sammelte Wunder – etwas ganz Besonderes in seiner Sammlung waren Schneeflocken

Robert Schneider, Linda Wolfsgruber, "Der Schneeflockensammler". € 16,00 / 32 Seiten. Jungbrunnen, Wien 2020. Ab 5 Jahren. Foto: Jungbrunnen

Ein Foto von einer Schneeflocke, geht das? Vielleicht mit dem Smartphone? Aber wie war das für ein Kind, das 1865 geboren wurde? Der Junge Wilson Bentley lebte damals auf einer Farm in den USA. Er war einer, der gerne überlegte, sich für die kleinen Dingen interessierte. Wilson sammelte Wunder. Für diese Sammlung wünschte er sich eine Schneeflocke. Doch wie konnte er die festhalten? Über Fotos von Schneeflocken hatte noch fast niemand nachgedacht, also tüftelte er selbst daran. In wunderschönen Bildern und Worten erzählen die Illustratorin Linda Wolfsgruber und der Autor Robert Schneider wie ihm schließlich gelang, mit einem Mikroskop und einem Fotoapparat Schneeflocken "einzufangen". (red, 9.1.2021)