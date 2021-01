ÖSV-Biathletin wurde beim Sprint über 7,5 km in Oberhof Dritte – Zweiter Podestplatz für Österreichs Frauen in Weltcup-Geschichte

In dieser Galerie: 2 Bilder Meilenstein für Lisa Hauser. Foto: APA/AFP/Schwarz Siegerin Tiril Eckhoff ganz oben, Hanna Öberg links und Lisa Theresa Hauser rechts. Foto: APA/AP/Schrader

Oberhof – Biathletin Lisa Hauser hat am Freitag ihren ersten Podestplatz im Weltcup geholt. Der Tirolerin gelang in Oberhof im Sprint über 7,5 km trotz einer Strafrunde als Dritter der erst zweite Stockerlplatz für die österreichischen Frauen in der Weltcup-Geschichte. 2014 hatte Katharina Innerhofer in Pokljuka einen Sprint gewonnen.

Sieg an Eckhoff

Den Sieg in Oberhof sicherte sich in überlegener Manier die Norwegerin Tiril Eckhoff, die ohne Fehlschuss 29,6 Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg und 40,2 vor Hauser gewann. Die bisherigen Topergebnisse der 27-jährigen Hauser waren drei fünfte Plätze (2016/17 und 2018/19) gewesen. (APA, 8.1.2020)