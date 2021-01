In Großbritannien gibt es ein besonders gutes Infektionsüberwachungssystem. Deshalb wurde die Mutation durch Gen-Sequenzierung dort auch erstmals entdeckt – auch in Südafrika ist die Surveillance sehr gut. Dort konnte eine weitere Mutation N501JV2 identifiziert werden. Foto: Getty Images

Corona-Viren sind wandelbar. B.1.1.7 ist die Abkürzung für eine Mutation von Sars-CoV-2, die derzeit das britische Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Belastbarkeit bringt. Die Mutation des Virus erhöht die Infektiosität um 56 Prozent. Mehr Infizierte bedeutet, dass mehr Menschen in die Krankenhäuser müssen und prozentuell zu Intensivpatienten werden. Das beeinflusst die Mortalität. Deshalb wurde in Großbritannien ein neuer Lockdown verhängt. In Österreich wurden bisher fünf Infizierte mit der neuen Mutation entdeckt, so die Ages, die Dunkelziffer wird höher liegen.

Wie Mutationen entstehen? Wenn das Virus menschliche Zellen befällt und sich vermehrt, entstehen immer wieder Veränderungen. "Wir verzeichneten von Beginn an ein bis zwei Mutationen pro Monat", sagt Richard Nehrer, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien an der Universität Basel. Das Besondere an der Mutation B.1.1.7 ist eine Häufung von insgesamt zehn bis 15 Veränderungen gleichzeitig, die sich im Süden Englands durchgesetzt zu haben scheinen. Ähnlich verhält es sich mit einer zweiten Virusmutation, N501.V2, die in Südafrika zirkuliert. Es sind Varianten des Virus, die Infizierte nicht schwerer krank machen, aber die Anzahl der Erkrankten erhöhen. "Deshalb sind wir besorgt", sagt Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses an der Universität Genf.

Sind neue Maßnahmen notwendig? "Mehr medizinisch-diagnostische Surveillance", sagt Andreas Bergthaler, Leiter der Forschungsgruppe Virale Pathogenese am CeMM in Wien, und meint verstärkte Gensequenzierung von Virenproben, "denn es wird auch in den nächsten Monaten immer neue Mutationen geben". In England und Südafrika gäbe es exzellente Surveillance, deshalb seien die Mutationen dort zuerst entdeckt worden. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung sind ausreichend – würden sie eingehalten. Das sei aber nicht der Fall, zeigten die Handy-Bewegungsdaten, so die Experten. "Die größte Herausforderung ist, die Leute zu motivieren, Maßnahmen die nächsten Monate weiter mitzutragen", so Bergthaler. Corona-Viren mutieren. Dass die Mutation B.1.1.7 gerade in England entdeckt wurde, habe mit dem hervorragenden Infektionsüberwachungssystem zu tun.

Was gegen die Ausbreitung von Mutationen hilft