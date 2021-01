Das Ferry Dusika Stadion stand für Bahnradsport. Damit ist jetzt Schluss.

Wien – Anfang Oktober hat Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) angekündigt, dass in Wien eine neue Sporthalle mit Schwerpunkt Ballsport und einer Zuschauerkapazität von 3.000 Personen gebaut werden soll. Diese soll am Standort des Ferry-Dusika-Stadions, das deshalb abgerissen wird, errichtet werden, wie aus einem entsprechenden Ausschussakt hervorgeht. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

In diesem Schriftstück, aus dem der "Kurier" am Freitag zuerst online berichtete, heißt es, dass aus "sportfachlicher und auch aus rein wirtschaftlicher Sicht" ein Neubau am Standort des 1977 eröffneten Ferry-Dusika-Stadions "die optimale Variante" sei.

Die MA 51 (Sportanlagen) habe eine "Ist-Zustandsanalyse und qualitative Objektbewertung für das Ferry-Dusika-Hallenstadion" erstellt. "Daraus ergibt sich, dass aus heutiger Sicht im Hinblick auf eine Sanierung und Erreichung einer zukunftsorientierten Funktionstauglichkeit Investitionen erforderlich wären, die angesichts ihres Umfangs und der dann unverändert geringen flexiblen Nutzbarkeit dieser Infrastruktur als nicht wirtschaftlich sinnvoll und nachhaltig zu beurteilen sind", heißt es im Akt.

"Nicht mehr zeitgemäße Ausstattung"

Verwiesen wird auch auf die "nicht mehr zeitgemäßen Ausstattung bzw. Gestaltung" des Dusika-Stadions. "Insbesondere durch die Radbahn können Sportveranstaltungen nur sehr reduziert im Dusika-Stadion stattfinden, da die jeweiligen Umbauarbeiten sehr kosten- und zeitaufwendig sind", wird betont.

Hacker selbst hatte bei der Ankündigung der neuen Sportlocation bereits davon gesprochen, dass diese eventuell anstelle der Dusika-Halle kommen könnte. Am Freitag wollte man in seinem Büro dies so noch nicht fix bestätigen – aber indirekt dann doch: Es stimme, dass in den verschickten Ausschussunterlagen auch die erwähnten Pläne enthalten seien, sagte ein Sprecher. Der Akt wird kommende Woche im Sportausschuss des Gemeinderats behandelt.

"Voraussichtlichen Kostenrahmen" von 50 Millionen Euro

Die Kosten für die neue Halle mit Ballsportschwerpunkt – sie wird im Schriftstück "Sport-Arena Wien" genannt – wurden im Oktober mit rund 30 Mio. Euro beziffert. Im Akt ist nun von einem "voraussichtlichen Kostenrahmen" von 50 Mio. Euro netto die Rede. Ende Jänner soll das Projekt im Gemeinderat beschlossen und bis Ende 2023 fertiggestellt werden. Der Start der Abbrucharbeiten an der jetzigen Sportlocation ist noch im heurigen Jahr geplant.

Die Arena wird neben Ballsportflächen auch Platz etwa für Leichtathletik oder Geräteturnen bieten und je nach Bedarf flexibel angepasst werden können. "Die Halle soll aus mehreren, abteilbaren Trainingshallen bestehen, die mittels Trennvorhängen je nach Veranstaltung zusammengeschaltet werden können. Die Zuschauerkapazität wird mittels mobiler, ausfahrbarer Tribünenanlagen bzw. eventuell durch zusätzliche fixe Einbauten sichergestellt", wird im Akt beschrieben.

Die ÖVP übte am Freitag Kritik an den Plänen, da die Türkisen eine Nachfolgelösung für die jetzige Radsportanlage im Dusika-Stadion vermissen. "Das neue Sportzentrum ist für Wien dringend notwendig, aber offenbar wurden auf die Radsportler vergessen", hielt Sportsprecher Peter L. Eppinger in einer schriftlichen Stellungnahme fest. ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch forderte zudem die Einbindung der Dach- und Fachverbände mit Blick auf die Errichtung und den Betrieb. Denn zahlreiche Fragen seien noch zu klären. (APA; 8.1.2020)