Allein im Museum auf Arte: Leopold-Direktor Hans-Peter Wipplinger stellt "Selbstbildnis mit Lampionfrüchten" von Egon Schiele vor. Foto: Leopold Museum, Wien

KUNST



Alle Couchpotatos mit Kunstaffinität, denen virtuelle Rundgänge durch ganze Ausstellungen zu viel des Guten sind, könnten beim Programm des Kultursenders Arte auf ihren Geschmack kommen. Unter dem Titel Allein im Museum stellen da Direktorinnen und Kuratoren internationaler Museen je eines ihrer Lieblingsgemälde vor. Mit knapp zehn Minuten sind die Videos kurz und knackig, man erfährt spannende Details. Also: zurücklehnen und Vermeer in Den Haag, Maria Lassnig in Wien oder Jean Tinguely in Basel treffen. (kr) Link



PERFORMANCE

Probenbesuche gehören nicht zur Gewohnheit von Theaterbesuchern. Aber die Pandemie ermöglicht es, das Vervollständigen der Performance Gathering Bacteria in My Carrier Bag aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Tänzerin Julia Müllner beschäftigt sich in der Brut-Wien-Produktion mit den Prozessen der Fermentation. Erwarten Sie blubbernde Transformationsprozesse! Und die Performance jenga von Katharina Senk und Tanja Erhart widmet sich der radikalen Schnittstelle des Diskurses zwischen Behinderung und Feminismus. (afze, 9.1.2021)