Ramona Siebenhofer am Start der WM-Piste von 2001. Da es keinen Feenstaub gibt, wie Mitter erzählt, sollte der Kopf frei sein. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Es ist wichtig, dass es nicht mehr so ist wie in den 80er-Jahren", sagt Christian Mitter. War es dazumal nicht üblich, ja sogar verpönt, sich auf die Couch zu legen, so gehört es mittlerweile mehr oder weniger zur Routine, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Seit bald einem Jahr organisiert der ÖSV Workshops im Rahmen der Initiative "Optimal Sports", um allfällige Probleme besprechen, oder außergewöhnliche Vorfälle besser verarbeiten zu können. "Wenn etwas nicht Alltägliches passiert, dann sprechen wir darüber und überlegen uns, wie wir damit umgehen können. Es ist aber nicht so, dass man sich auf die Couch legt", sagt der ÖSV-Damenchef.

Offene Diskussionskultur

Vor den Rennen in St. Anton war es einerseits wieder einmal an der Zeit, andererseits wurde auch der folgenschwere Sturz von Nicole Schmidhofer beim Abfahrtsauftakt in Val d’Isère zum Anlass genommen, die Möglichkeit einer Psychohygiene anzubieten. Mitter setzt sich für eine offene Diskussionskultur ein, möchte aber auch, "dass Türen angezeigt und aufgemacht werden. Durchgehen muss jede Athletin selbst. Wichtig ist, dass es einen Kanal gibt, wenn es ein Problem gibt. Sie wissen, dass wir für sie da sind, wenn sie etwas brauchen."

Das Konzept "Optimal Sports" wurde im Februar 2020 als Spätfolge der von Nicola Werdenigg im Jahr 2017 erhobenen Missbrauchsvorwürfe initiiert und von Präsident Peter Schröcksnadel als externe, unabhängige Anlaufstelle präsentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei etwa Persönlichkeitsstärkung und Gesundheitsentwicklung. Aber es geht auch um gender-sensible Kommunikation oder Prävention von sexualisierter Gewalt.

Kein Allerweltstagesgeschäftssturz

Den nunmehrigen Ausschlag zu einer Sitzung gab aber in erster Linie die Mörderbrezn von Schmidhofer, die durchaus mancher Athletin zu denken gegeben haben könnte. Die 31-jährige Steirerin hatte sich im Dezember einen Verrenkungsbruch des linken Kniegelenks zugezogen und sämtliche Bänder ringsum gerissen. Sie wurde bereits zweimal operiert. In acht bis zehn Wochen muss die Super-G-Weltmeisterin 2017 erneut unter das Messer. An ein Karriereende denkt sie nicht. "Ihr geht es soweit gut", sagt Mitter. Ob der Sturz der Teamleaderin Spuren hinterlassen hat, will Mitter nicht beurteilen. "Das kann man schwer sagen. Es war kein Allerweltstagesgeschäftssturz." Eine Verunsicherung sei bei den Athletinnen jedenfalls nicht zu spüren.

Mitter hält nichts von Hobbypsychologie. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Als Trainer ist Mitter freilich auch "bis zu einer gewissen Grenze" als Psychologe gefordert. "Ich lasse die Analyse des Rennens, meine Expertise am Hang. Und wenn ich psychische Probleme sehe oder vermute, dann muss ich Experten dranlassen. Es wäre anmaßend, wenn ich mich in den Bereich der Hobbypsychologie begebe.

Nicht im Kaffeesud lesen

Der Steirer beklagt, dass hierzulande allzu oft im Kaffeesud gelesen werde. "Wenn sie gut fahren, heißt’s, die Stimmung in der Mannschaft ist so gut. Wenn sie schlecht fahren, heißt’s, das ist eine Gauditruppe, eine Reiseveranstaltung, unprofessionell." Solcherlei oberflächliche Beurteilungen gebe es bei sämtlichen Sportarten in Österreich. Dabei habe es aber ganz klare physikalische Gründe, warum jemand schnell oder langsam fährt. Sehr wohl spiele aber auch das Umfeld eine Rolle. "Wenn es gestört ist, wirkt sich das lauf die Leistung aus", sagt Mitter. Auf lange Sicht sei es daher wichtig, dass sich alle in ihrem Umfeld wohl fühlen. "Aber das dreht leider schnell um. Das habe ich schon mehrmals miterlebt."

Für die Kandaharrennen in St. Anton, wo am Samstag (11.45 Uhr eine Abfahrt und am Sonntag (11.30 Uhr, jeweils ORF 1) ein Super-G auf der Karl-Schranz-Piste anstehen, erwartet Mitter keinen Dreifachsieg. "So weit sind wir noch nicht. Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass wir angeschlagen sind. Die bisherigen Resultate im Speedbereich waren einfach sportlich nicht gut." Es habe ein paar Lichtblicke gegeben, aber mannschaftlich sei es einfach zu wenig gewesen. "Nun können wir zeigen, was wir weitergebracht haben. Es wird sich weisen, wo wir stehen. Das ist der Prozess, von dem ich immer spreche."

Feenstaub inexistent

Ein Anruf, wie jener von Präsident Peter Schröcksnadel vor dem Slalom in Alta Badia, als Manuel Feller aufgefordert worden war, einfach Spaß am Skifahren zu haben und prompt Zweiter geworden war, könne etwas beitragen. "Aber Feenstaub gibt es nicht", sagt Mitter. Man solle sich von diesem Denken in Österreichs Sportkultur allgemein verabschieden. "Er hat Jahre lang trainiert, damit er einen Schwung fahren kann, der ihn aufs Podium führt, eine ganze Maschinerie einer Firma hinter sich, die schaut, dass er das Material hat, damit er auf das Podium fahren kann. Man muss sich auch wohl fühlen, muss in einem Umfeld sein, das Leistungssteigerung ermöglicht." Es sei natürlich super gewesen, wie er das gesagt habe. "Ich habe es brutal gern gehört. Die Freude am Sport, am Training wie am Rennfahren ist sehr entscheidend. Wenn es keine Freude macht, dann wird es schwierig, Leistung zu bringen", so Mitter.

Schneemänner für Afrika

Im Abfahrtstraining lief es für die ÖSV-Damen jedenfalls vielversprechend. Nach der Donnerstagsbestzeit von Tamara Tippler war am Freitag Nina Ortlieb 0,24 Sekunden hinter der Tschchechin Ester Ledecká als Fünfte beste ÖSV-Läuferin. Als Zuschauer im Ziel fungieren Schneemänner. Mittels Patenschaft kann ein Wasserprojekt von der Caritas in Afrika unterstützt werden, damit man sich ruhigen Gewissens auf die Couch legen kann. (Thomas Hirner, 8.1.2021)