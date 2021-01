Wann wird geimpft? Foto: imago images/Laci Perenyi

Wegen des schleppenden Beginns der Impfkampagne wurde jetzt der Gesundheitsbeauftragte gefeuert. In der Lombardei.

Der Mann hatte noch dazu gemeint, die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden hätten auch ein Anrecht auf den Weihnachtsurlaub. Kommt bekannt vor, so ähnlich hat das auch Katharina Reich, neue Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, in einem inzwischen legendären Armin-Wolf-Interview gesagt. Zuvor hatte es ein ebenfalls legendäres Hörfunkinterview mit dem Corona-Sonderbeauftragten Clemens Martin Auer gegeben. Aufgrund der dort gezeigten bürokratischen Gelassenheit hat Kanzler Sebastian Kurz – völlig zu Recht – Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu einem früheren Impfbeginn überredet. Inzwischen sagen die Bundesländer, sie würden die Organisation der Verimpfung selbst übernehmen. Zeugt von Vertrauen.

Sabotage

Aber die Gesundheitsbehörden haben auch mit Sabotage zu kämpfen. Zahlreiche Schulen haben Briefe von angeblichen Elternvertretern erhalten, in denen die Lehrer bei Klagsdrohung aufgefordert werden, den Kindern keine Masken zu geben. Und zwei Tageszeitungen haben große Inserate veröffentlicht, in denen Corona-Verharmloser falsche und wissenschaftlich widerlegte Behauptungen erheben. Bürokratischer Impfpallawatsch und glatte Desinformation von "Querdenkern" – es kommt was zusammen in Zeiten unvermindert hoher Neuinfektionen. (Hans Rauscher, 8.1.2021)