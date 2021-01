Mit Preisvorstellungen für Immobilien ist es so eine Sache. Wer sich von seinem Zuhause trennt, preist gerne auch schöne Erinnerungen und lange vergangene Investitionen ein – und kommt so auf eine Summe, bei der selbst wohlmeinende Interessenten mit den Augen rollen.

Es müssen ziemlich viele ziemlich gute Erinnerungen sein, die bei der "Villa Firenze" in Beverly Hills in Kalifornien den Preis derartig in die Höhe treiben. Sagenhafte 160 Millionen Dollar (131 Millionen Euro) möchte der Eigentümer, der Milliardär Steven Udvar-Hazy, dafür haben. Er ließ sich das Anwesen in den 1990er-Jahren im italienischen Palazzo-Stil errichten. Sieben Jahre habe es gedauert, bis das Anwesen ganz fertig war, heißt es vonseiten des Maklerbüros.