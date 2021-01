Foto: REUTERS/Jim Bourg/File Photo

Washington – US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Angelobung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner teilnehmen. Das gab der Amtsinhaber am Freitag auf Twitter bekannt. Es wäre ein klarer Bruch mit der Tradition, wonach der scheidende Amtsinhaber – sofern möglich – an der feierlichen Vereidigung des nächsten Präsidenten teilnimmt. Nur drei amtierende Präsidenten vor Trump haben sich geweigert, an der Amtseinführung ihrer Nachfolger teilzunehmen (John Adams, John Quincy Adams und Andrew Johnson), zuletzt im Jahr 1869.

Das Erscheinen gilt gerade auch nach besonders erbittert geführten Wahlkämpfen als wichtiges Versöhnungssignal. Im Weißen Haus wird Medienberichten zufolge darüber gesprochen, dass Trump Washington am 19. Jänner verlassen und wahrscheinlich nach Florida reisen werde.

25th oder Impeachment

Zuvor sind allerdings die Rufe nach Trumps Absetzung noch vor dem 20. Jänner lauter geworden. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, forderten Vizepräsident Mike Pence und Trumps Kabinett auf, den US-Präsidenten wegen "seiner Aufstachelung zum Aufstand" auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes des Amtes zu entheben – also ihn für amtsunfähig zu erklären. Pence, der den Prozess der Amtsenthebung einleiten müsste, lehne jedoch eine Absetzung Trumps auf Grundlage dessen ab, erfuhren US-Medien aus dessen Büro.

Bereits am Donnerstag hatte Pelosi angekündigt, ein Impeachment-Verfahren gegen Trump anzustreben, sollte er nicht über den 25. Verfassungszusatz entmachtet werden. Die demokratische Abgeordnete Kathrine Clark kündigte am Freitag an, dass eine Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus "Mitte nächster Woche" stattfinden könnte, sollte der 25. Verfassungszusatz nicht zum Einsatz kommen. In der von Demokraten beherrschten Kammer gilt eine Zustimmung als sicher, im Senat wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Der republikanische Senator Ben Sasse, der dem eher gemäßigten Flügel der Partei angehört und Trump schon mehrfach kritisiert hatte, sagte dem TV-Sender CBS, er werde sich mit einem möglichen Impeachment "ernsthaft auseinandersetzen", sollte sich das Repräsentantenhaus zu diesem Vorgehen einigen.

Ministerinnen zurückgetreten

Aus Protest gegen Trump sind bereits mehrere Mitglieder der Regierung zurückgetreten, darunter Verkehrsministerin Elaine Chao – langgediente Politikerin der Republikaner, die auch unter George W. Bush schon acht Jahre Ministerin war, sowie Ehefrau des republikanischen Mehrheitsführers des Senats, Mitch McConnell – und Bildungsministerin Betsy DeVos. "Es gibt keinen Zweifel daran, welchen Einfluss Ihre Rhetorik auf die Situation hatte, und es ist der Wendepunkt für mich", schrieb DeVos in ihrem Rücktrittsgesuch an Trump. DeVos stammt aus einer äußerst einflussreichen republikanischen Familie aus Washington, deren Mitglieder auch Großspender der Republikaner sind. Mehrere weitere hochrangige Mitarbeiter sind mittlerweile zurückgetreten.

Trump war zuvor vorgeworfen worden, den Mob erst angeheizt und später die anschließende Erstürmung des Parlaments nicht verurteilt zu haben. Erst lange nach Beginn der Zusammenstöße am Mittwoch hatte der Republikaner seine Anhänger in einer Videobotschaft aufgefordert, nach Hause zu gehen. Zugleich hatte er die Demonstranten gelobt. "Wir lieben euch, ihr seid etwas ganz Besonderes", sagte er. Zudem hatte er zu dem Zeitpunkt erneut behauptet, dass ihm die Wahl "gestohlen" worden sei.

In einem Video, das er in der Nacht auf Freitag veröffentlicht hatte, schlug er einen anderen Ton an und verurteilte die Gewalt beim Kapitol. Es sei ein "abscheulicher Angriff" gewesen. Die Demonstranten hätten mit ihrer Aktion "den Sitz der amerikanischen Demokratie beschmutzt".

The White House

In diesem Statement äußerte Trump zwar keine direkten Wahlbetrugsvorwürfe, zeigte sich aber überzeugt, dass "die Wahlgesetze reformiert" werden müssten. Am Ende des Videos bezeichnete er seine Anhänger als "wundervoll" und äußerte Verständnis für ihre Enttäuschung. "Unsere Reise hat gerade erst begonnen", sagte er. (maa, 8.1.2020)