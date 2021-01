Eines der ikonischsten Bilder der Filmgeschichte: 1902 ließ sich Georges Méliès von Jules Verne zu "Die Reise zum Mond" inspirieren. Arte zeigt nicht nur den Originalfilm, sondern um 23.50 Uhr auch eine neue Dokumentation über den französischen Filmpionier. Foto: La Cinemathèque française

18.15 TRAGIKOMÖDIE

Eat Drink Man Woman (Yin shi nan nu, TWN/USA 1994, Ang Lee) Ein verwitweter Meisterkoch lebt nach wie vor mit seinen drei erwachsenen Töchtern in einem Haus in Taipeh – bis sich allmählich Veränderungen einschleichen. Der in Taiwan aufgewachsene, heute in der Nähe von New York lebende Meisterregisseur Ang Lee (The Ice Storm) schöpfte aus seiner eigenen Biografie. Bis 20.15, One

20.15 DOKUMENTATION

Von Engeln bewacht: Die Bundeslade (F 2020, Thierry Ragobert) Die Bundeslade soll laut Thora das Volk Israel bei der Landnahme des Gelobten Landes begleitet haben. Ein Team aus Archäologen und Theologen begibt sich auf eine Forschungsreise, um die wahre Geschichte des mobilen Heiligtums zu enthüllen. Bis 21.45, Arte

20.15 BIOPIC

Aviator (USA/D 2004, Martin Scorsese) Aufstieg und Fall, Sein und Schein: In seinem opulenten Biopic Aviator skizziert Martin Scorsese das Leben von Howard Hughes. In der Rolle des legendären Millionärs, Flug- und Filmpioniers: Leonardo DiCaprio. Bis 23.10, Servus TV

23.50 FILMREIHE

Das Geheimnis Georges Méliès (La Mystère Méliès, F 2020, Eric Lange) Mit Filmen wie der Jule-Verne-Adaption Die Reise zum Mond aus dem Jahr 1902 gilt Georges Méliès als Pionier des narrativen Kinos, der den Großteil seiner Originalnegative schließlich selbst zerstören sollte. Die Dokumentation berichtet unter anderem von einem aufregenden Fund in der Library of Congress. Originalfilme von Méliès gibt es im Anschluss bis 2.15 zu sehen, darunter auch um 1.05Die Reise zum Mond. Bis 0.50, Arte

0.15 BIOPIC

Blackhat (USA 2015, Michael Mann) Nach dem Cyberangriff auf ein chinesisches Atomkraftwerk wird von den Behörden ein verurteilter Hacker (Chris Hemsworth) an Bord geholt, um weiteres Unheil abzuwenden. US-Regisseur Michael Mann (Heat) lässt in charakteristisch unterkühlten Bildern die anonyme Cyberwelt mit der grimmigen Realität globaler Metropolen aufeinanderprallen. Bis 2.15, ORF 1

Streamingtipps



VERLUSTBEWÄLTIGUNG

Pieces of a Woman (USA 2020, Kornél Mundruczó) Für das Bostoner Paar Martha (Vanessa Kirby) und Sean (Shia LaBeouf) wird der der Traum, Eltern zu werden, zu einem Albtraum. Das Baby stirbt bei der Hausgeburt, und damit beginnt eine schmerzvolle Odyssee aus Trauer, Aufarbeitung und neuer Hoffnung. Netflix

KARATE KID IST ERWACHSEN

Cobra Kai Die Schauspieler setzen den 1980er-Kultfilm Karate Kid mit umgekehrten Vorzeichen fort: LaRusso (Ralph Macchio) hat den sozialen Aufstieg geschafft, Widersacher Lawrence (William Zabka) taumelt. Staffel drei der Karate-Serie – mehr dazu finden Sie hier. Netflix

TEENIE-TYRANNEN

Die Wilden Kerle 1–5 Mit dem Schlachtruf "Alles ist gut, solange du wild bist" eroberten die Kids um Jimi Blue Ochsenknecht im Jahr 2003 die Herzen der Zuseher. In den folgenden Jahren sollten noch einige Abenteuer folgen, die jetzt wieder zu sehen sind. Auf sie mit Gebrüll! Disney+

GESCHICHTE EINER INSTITUTION

Charité Die dritte Staffel rund um die Berliner Charité schlägt im Jahr 1961 ein: Mauerbau – über Nacht wurde die Charité zum Grenzgebiet. Aufgrund des Geoblockings nur aus Deutschland verfügbar, ab Dienstag, 12. Jänner, auch in der ARD. ARD-Mediathek