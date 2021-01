Hier gehts zum heutigen Corona-Liveticker.

[Interview] Vizekanzler Kogler: "Es gibt keine Diskussion über ein Sparpaket".

[Inland] FH Wiener Neustadt prüft Vorwürfe zur Diplomarbeit von Ministerin Aschbacher.

[Panorama] Trotz Verbots: Corona-Leugner mobilisieren für "Tag der Befreiung".

Verstärkter Schutz für das Parlament in Österreich.

[Kommentar] Umsturz-Aufruf in Österreich: Die USA als Warnung.

[International] Die letzten Tage des Donald Trump.

[Wirtschaft] Von Haircut bis Inflation: Wege aus der Corona-Schuldenkrise.

[Stellungswechsel] Auf der Suche nach einem Job "mit Sinn" findet Dr. Soukup seinen Weg ins Beratertum und unterstützt Unternehmen bei ihrem Umstieg in die Kreislaufwirtschaft. Hier erzählt er von seinem beruflichen Stellungswechsel.

[Wetter] Im Westen und Süden überwiegt meist der Sonnenschein, erst am Nachmittag tauchen hier auch ein paar Wolken auf. Im übrigen Österreich machen sich immer wieder Wolken bemerkbar, vor allem entlang der Alpennordseite sowie im Norden kann es sogar leicht schneien. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 10 bis 0 Grad, inneralpin sind bis zu minus 19 Grad möglich. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwischen minus 7 und plus 4 Grad angesiedelt.

[Zum Tag] Adrian und Julian haben heute Namenstag.