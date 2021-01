In dieser Galerie: 2 Bilder Alexis Pinturault wie auf Schienen zum vierten Saisonsieg. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Glück im Unglück für Betreuer, die beinahe mitgerissen worden wären. Foto: AFP/ FABRICE COFFRINI

Adelboden – Alexis Pinturault hat wieder geliefert. Und wie! Der Franzose gewann am Samstag mit zwei souveränen Leistungen auch den zweiten selektiven Riesentorlauf am Chuenisbärgli. Der Franzose setzte sich bei seinem 33. Erfolg im Weltcup in 2:18,36 Minuten mit Respektabstand von 1,26 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic und 1,65 vor dem Schweizer Loic Meillard durch. Überschattet wurde das Rennen vom Sturz des US-Amerikaners Tommy Ford.

Die Österreicher machten im Berner Oberland einen Schritt in die richtige Richtung: Roland Leitinger (2,24) belegte als Halbzeitsiebenter am Ende Rang acht und stellte damit das bisher beste Saisonergebnis von Stefan Brennsteiner (Achter in Alta Badia) ein. Einen großen Sprung nach vorne vollbrachte Manuel Feller (2,56), der sich mit zweitbester Laufzeit im Finale von Platz 28 auf elf verbesserte und damit unmittelbar vor Marco Schwarz (2,59) landete. Der Kärntner war 19. nach dem ersten Lauf gewesen.

Als 18. holte Lokalmatador Christian Borgnäs erste Punkte in seinem erst zweiten Weltcuprennen, nachdem er die Finalteilnahme am Freitag als 40. verpasst hatte. "Schöner als Weltcuppunkte zu machen, hätte ich es mir nicht vorstellen können", sagte der 24-Jährige.

Brennsteiner (4,31) belegte den 26. Rang, lag damit unmittelbar vor dem ebenso enttäuschenden Norweger Henrik Kristoffersen (4,50). Raphael Haaser (34./3,36) und Fabio Gstrein (41./4,33) hatten die Qualifikation für die Entscheidung verpasst, Adrian Pertl war im ersten Lauf ausgeschieden.

Heftiger Crash von Ford

Im ersten Lauf schwer gestürzt ist Ford. Der US-Amerikaner hatte im Zielhang nach einem Verschneider ein Tor gerammt, war heftig aufgeschlagen und neben dem Ziel in die Fangnetze geprallt, wobei er beinahe noch neben dem Ziel stehende Menschen mitgerissen hätte. Der 31-Jährige war zunächst regungslos liegen geblieben und bewusstlos. Als er mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Bern geflogen wurde, war er aber wieder ansprechbar. Laut erster Diagnose soll er sich Bein- und Knieverletzungen zugezogen haben.

Bereits am Freitag ist es in Adelboden zu schweren Stürzen gekommen. Norwegens Sölden-Sieger Lucas Braathen erlitt eine Seitenbandverletzung im linken Knie, muss operiert werden und fällt für die restliche Saison aus. Bei seinem Teamkollegen Atle Lie McGrath wurde eine Bänderdehnung in Knie diagnostiziert, die eine mehrwöchige Pause nötig macht. Damit verpasst er die WM in Cortina d'Ampezzo. (red, APA, 9.1.2021)

Zweiter Weltcup-Riesenslalom der alpinen Ski-Herren am Samstag in Adelboden

Ergebnis:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:18,36

2. Filip Zubcic (CRO) 2:19,62 +1,26

3. Loic Meillard (SUI) 2:20,01 +1,65

4. Marco Odermatt (SUI) 2:20,03 +1,67

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:20,05 +1,69

6. Luca de Aliprandini (ITA) 2:20,42 +2,06

7. Gino Caviezel (SUI) 2:20,56 +2,20

8. Roland Leitinger (AUT) 2:20,60 +2,24

9. Thibaut Favrot (FRA) 2:20,61 +2,25

10. Justin Murisier (SUI) 2:20,90 +2,54

11. Manuel Feller (AUT) 2:20,92 +2,56

12. Marco Schwarz (AUT) 2:20,95 +2,59

13. Erik Read (CAN) 2:21,01 +2,65

14. Giovanni Borsotti (ITA) 2:21,39 +3,03

15. Mathieu Faivre (FRA) 2:21,44 +3,08

16. Riccardo Tonetti (ITA) 2:21,49 +3,13

17. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 2:21,54 +3,18

18. Christian Borgnaes (AUT) 2:21,85 +3,49

19. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:21,88 +3,52

20. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:22,02 +3,66

. River Radamus (USA) 2:22,02 +3,66

22. Alexander Schmid (GER) 2:22,11 +3,75

23. Adam Zampa (SVK) 2:22,29 +3,93

24. Iwan Kusnezow (RUS) 2:22,54 +4,18

25. Mattias Rönngren (SWE) 2:22,58 +4,22

26. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:22,67 +4,31

27. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:22,86 +4,50

28. Cedric Noger (SUI) 2:23,17 +4,81

29. Stefan Hadalin (SLO) 2:23,89 +5,53

2. Durchgang:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:08,68

2. Manuel Feller (AUT) 1:08,71 +0,03

3. Erik Read (CAN) 1:09,21 +0,53

. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 1:09,21 +0,53

5. Filip Zubcic (CRO) 1:09,22 +0,54

6. Luca de Aliprandini (ITA) 1:09,26 +0,58

7. Marco Schwarz (AUT) 1:09,30 +0,62

8. Gino Caviezel (SUI) 1:09,69 +1,01

. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09,69 +1,01

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:09,72 +1,04

11. Roland Leitinger (AUT) 1:09,75 +1,07

12. Christian Borgnaes (AUT) 1:09,76 +1,08

13. Giovanni Borsotti (ITA) 1:09,80 +1,12

14. Thibaut Favrot (FRA) 1:09,83 +1,15

15. Mathieu Faivre (FRA) 1:09,84 +1,16

weiter: 24. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:10,66 +1,98

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

1. Durchgang:

1. Loic Meillard (SUI) 1:09,38

2. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,68 +0,30

3. Marco Odermatt (SUI) 1:10,08 +0,70

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:10,36 +0,98

5. Filip Zubcic (CRO) 1:10,40 +1,02

6. Thibaut Favrot (FRA) 1:10,78 +1,40

7. Roland Leitinger (AUT) 1:10,85 +1,47

8. Gino Caviezel (SUI) 1:10,87 +1,49

9. Justin Murisier (SUI) 1:10,89 +1,51

10. Luca de Aliprandini (ITA) 1:11,16 +1,78

11. Alexander Schmid (GER) 1:11,20 +1,82

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:11,46 +2,08

13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:11,51 +2,13

14. Adam Zampa (SVK) 1:11,59 +2,21

. Giovanni Borsotti (ITA) 1:11,59 +2,21

weiter:

19. Marco Schwarz (AUT) 1:11,65 +2,27

23. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:12,01 +2,63

24. Christian Borgnaes (AUT) 1:12,09 +2,71

28. Manuel Feller (AUT) 1:12,21 +2,83

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

34. Raphael Haaser (AUT) 1:12,74 +3,36

41. Fabio Gstrein (AUT) 1:13,71 +4,33

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Adrian Pertl (AUT), Rasmus Windingstad (NOR), Cyprien Sarrazin (FRA), Tommy Ford (USA)