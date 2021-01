US-Amerikaner schlug im Zielhang schwer auf – Riesentorlauf länger unterbrochen – Schweizer Meillard in Führung

Glück im Unglück für Betreuer, die beinahe mitgerissen worden wären. Foto: AFP/ FABRICE COFFRINI

Adelboden – Bereits nach vier Läufern musste der zweite Riesentorlauf auf dem Chuenisbärgli am Samstag länger unterbrochen werden. Grund dafür war ein schwerer Sturz von Tommy Ford. Der US-Amerikaner rammte im ersten Durchgang wenige Tore vor dem Ziel nach einem Verschneider ein Tor, schlug heftig auf und stürzte neben dem Ziel in die Fangnetze, wobei er dabei beinahe noch neben dem Ziel stehende Menschen mitriss. Der 31-Jährige blieb zunächst regungslos liegen und musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Bern geflogen werden. Über den Grad der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Nach Fords Bergung wurde das Rennen rund eine halbe Stunde später fortgesetzt. Schnellster des ersten Durchgangs war Loic Meillard. Der Schweizer lag drei Zehntelsekunden vor dem französischen Vortagessieger Alexis Pinturault und 0,7 Sekunden vor seinem Landsmann Marco Odermatt, der im Disziplinenweltcup führt.

Leitinger auf gutem Kurs

Bester Österreicher nach 40 Läufern war Roland Leitinger, der sich mit 1,47 Sekunden Rückstand zunächst als guter Siebenter einreihte. Marco Schwarz verlor 2,27 Sekunden auf Meillard, sollte sich damit aber immerhin für das Finale qualifiziert haben. Stefan Brennsteiner lag 2,63 zurück und musste wie Manuel Feller (2,83) um die Qualifikation für die Entscheidung (13.30 Uhr) bangen. Raphael Haaser (3,36) verpasste einen Platz unter den besten 30.

Bereits am Freitag ist es in Adelboden zu schweren Stürzen gekommen. Norwegens Sölden-Sieger Lucas Braathen, der ins Ziel gestürzt war, erlitt eine Seitenbandverletzung im linken Knie, muss operiert werden und fällt für die restliche Saison aus.

Bei seinem Teamkollegen Atle Lie McGrath wurde bei einer Untersuchung im Spital eine Bänderdehnung in Knie diagnostiziert, die eine mehrwöchige Pause nötig macht. Damit verpasst er die WM in Cortina. (red, APA, 9.1.2021)