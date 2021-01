Ausfall in Rumänien führte zu Unterfrequenz in Europa. Laut Austrian Power Grid konnte der Normalbetrieb nach einer Stunde wiederhergestellt werden

Austrian Power Grid (APG) steuert in Österreich das überregionale Stromtransportnetz. Foto: imago images/Jochen Tack

Wien/Europa-weit – Laut Austrian Power Grid (APG) ist es im synchronisierten europäischen Hochspannungs-Stromnetz Freitagnachmittag zu einer Störung gekommen, welche zu einer Unterfrequenz in Europa mit einer kurzfristigen Frequenzabweichung von etwa 260 Megahertz (mHz) geführt hat. Die Detailanalyse sei noch im Laufen, der Ausgangspunkt um 14.05 Uhr lag jedenfalls außerhalb Österreichs.

Dank der europaweit etablierten Schutzmechanismen sowie der umgehenden und abgestimmten Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber konnte der Normalbetrieb für ganz Europa bereits innerhalb einer Stunde wieder hergestellt werden. APG steuert in Österreich das überregionale Stromtransportnetz.

Weitere Sicherheitsstufen bis Blackout

Laut Herbert Saurugg, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, ist der Zwischenfall Dank der "hervorragenden Arbeit" der europäischen Übertragungsnetzbetreiber noch einmal glimpflich ausgegangen. Durch eine Störung im rumänischen Stromnetz war es zu einer massiven Unterdeckung und zu einem Frequenzeinbruch gekommen. Nur durch die unverzügliche Abschaltung von Großverbrauchern im europäischen Stromnetz konnte eine weitere Eskalation verhindert werden.

Dies sei nach der bisher größten Großstörung am 4. November 2006, als zehn Millionen Haushalte in Westeuropa vom Stromnetz getrennt werden mussten, das zweitschwerste Ereignis gewesen. Bis zu einem wirklichen Blackout, also einem völligen Zusammenbruch der Stromversorgung, gibt es noch weitere Sicherheitsstufen. Dennoch habe dieses Ereignis wieder einmal gezeigt, dass Großstörungen bis hin zu einem möglichen Blackout nicht ausgeschlossen werden können. (APA, 9.1.2021)