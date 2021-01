In der Zentralukraine ist es an einer Gasleitung (Symbolbild) zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Foto: imago images/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Lubny – In der Zentralukraine ist es an einer Gasleitung zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Am Samstag kursierende Videos von Augenzeugen zeigten einen großen Feuerball am Himmel. Nach Berichten ukrainischer Medien gab es zunächst keine Opfer. Der Netzbetreiber Ukrtransgaz bestätigte den Vorfall und warnte Anrainer rund um die Stadt Lubny, dass es zu Unterbrechungen bei der Gasversorgung kommen könnte. Auswirkungen auf den Gastransport nach Europa soll es demnach nicht geben.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zunächst 40 Feuerwehrleute zu dem Brandort geschickt. Weshalb es zu der Explosion kam und was genau brannte, war zunächst unklar. Für Bewohner umliegender Dörfer bestand laut den Behörden keine Gefahr. Lubny liegt 260 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Kiew entfernt. (APA/dpa, 9.1.2021)