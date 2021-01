Gehen von nun an wieder getrennte Wege: Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Ministerin Christine Aschbacher. Foto: APA/Techt

Für den Kanzler und seine Regierung ist das zweifelsfrei peinlich und ein Rückschlag, aber der Rücktritt von Arbeitsministerin Christine Aschbacher ist die einzig richtige Konsequenz aus der Plagiatsaffäre. Offenbar gab es im Team von Sebastian Kurz Überlegungen, ob und wie man durch die Affäre durchtauchen könnte – und man kam zum Schluss: Da lässt sich nicht durchtauchen. Diese Affäre hätte die Ministerin und damit auch die Regierung wochenlang beschäftigt, und es wäre anhaltend peinlich gewesen. Das hätte das Kabinett Kurz ganz schlecht ausgehalten – und Christine Aschbacher hätte das letztlich nicht durchgestanden, auch menschlich nicht.

Wer am Wochenende einen Blick in die Social Media-Kanäle geworfen hatte, konnte an der Affäre nicht vorbei. Lustvoll wurde aus den "wissenschaftlichen" Arbeiten Aschbacher zitiert, mit denen sie immerhin einen Magister- und einen Doktortitel errungen hatte. Das, was jetzt bekannt wurde, hat absurd-komische Momente. Wenn man sich die Passagen aus den Arbeiten Aschbachers durchliest, wundert einen alles: Wie konnte Aschbacher solche Arbeiten abgeben? Hat sie das denn vor Abgabe nicht noch einmal durchgelesen? Und wer hat das abgenommen?

Sinnbefreite Textpassagen

Die Arbeiten wurden gut benotet, schrammen aber, das kann man jetzt sagen, am Schwachsinn vorbei. Die Texte sind nicht nur sprachlich grottenschlecht, sie sind grammatisch ein Unfall, sondern teilweise auch sinnbefreit. Die Arbeiten lesen sich, als ob jemand mit nichtdeutscher Muttersprache Textbausteine aus ausländischen Medien durch ein schlechtes Übersetzungsprogramm laufen hat lassen und sie nahezu willkürlich zusammengefügt hat. Da stellt man sich nicht nur die Frage nach der Redlichkeit jener, die diese Arbeiten unter ihrem Namen abgegeben hat, sondern auch nach der Seriosität jener Institute, die diese Arbeiten nicht nur akzeptiert, sondern auch für gut befunden hatten. In dem einen Fall war das eine Fachhochschule in Wiener Neustadt, im anderen eine Universität in Bratislava.

Dass Frau Aschbacher nach Bekanntwerden durch den Kakao gezogen wurde und wird, das muss sie aushalten. Sie hat diese Arbeiten zu verantworten. Sie hat ihre akademischen Titel damit "erworben". Allzu große Häme sollte man sich allerdings sparen, die Politikerin ist jetzt Ex-Politikerin, sie hat die Konsequenzen gezogen und ihren Job verloren. Jetzt muss sie noch die Peinlichkeit dieser Affäre verarbeiten. Schwer genug. Das ist, wie wenn Seepocken an dir kleben. (Michael Völker, 9.1.2020)