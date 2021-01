Oe4 TV ist 2021 neu in der Privatrundfunkförderung – und gehört Nikolaus Fellner

Nikolaus Fellner, laut RTR und Firmenbuch Eigentümer auch von Oe4 TV. Foto: APA/HANS PUNZ

Freitag hat die Rundfunk-und Telekomregulierung RTR veröffentlicht, welchen TV- und Radiosendern sie beim ersten Antragstermin 2021 wieviel von an die 20 Millionen Euro Privatrundfunkförderung zugemessen hat. Einer der Fernsehsender unter den 15 höchstgeförderten war neu in der Liste – und doch alten Bekannten zuzuordnen, wie sich auf den zweiten Blick zeigt: Oe4 TV gehört Niki Fellner, einem der Köpfe, Macher und Gesellschafter der Mediengruppe um "Österreich" und "Oe24".

Oe4 ist (auch laut Förderdatensammlung der RTR) neu in der Privatrundfunkförderung, aber seit 2010 auf Facebook präsent und schon länger eingeführt als Party-Marke. Die 2007 gegründete Oe4.com GmbH heißt inzwischen Cross Group, sie gehört laut Firmenbuch mehrheitlich Stefan Scheurecker (81), Hotelbesitzer in Schärding, Oberösterreich.

Oe4 TV läuft laut RTR-Senderliste im Netz von A1 und wird – aktueller Stand – betrieben von einer Digital Invest GmbH. Dieses Unternehmen wurde laut Firmenbuch 2014 gegründet und gehört Nikolaus Fellner, dem Sohn von Wolfgang Fellner, dem Gründer, Herausgeber und Mastermind der Mediengruppe um Marken wie "Österreich", "Oe24´" und "Radio Austria". Niki Fellner ist Gesellschafter oder Stifter von einigen der Dutzenden Firmen und Stiftungen hinter der Mediengruppe Österreich.

Die Privatrundfunkförderung wird insbesondere für Sendungsformate vergeben. Bei Oe 4 werden mit dem ersten Antragstermin 2021 gefördert:

Die Österreicher des Tages mit 42.003 Euro,

Frauen am Wort – der Austria-Talk mit 121.343 Euro und

Good Morning Austria mit 184.489 Euro.

Die höchsten Privatrundfunkförderungen nach Unternehmensgruppen

derStandard.at/Etat hat nun eine neue Übersicht der Mediengruppen mit den höchsten Förderungen aus der Privatrundfunkförderung der RTR vom ersten Antragstermin 2021 erstellt.

Höchstgeförderter TV-Einzelsender ist neuerlich Oe24 TV aus der Fellner-Mediengruppe. Gefördert werden diesmal laut RTR-Übersicht die Sendungen: Best Of News (110.527 Euro), Fellner Live (66.462), Heute (136.657), News am Abend – die große Hauptabend-News-Show (508.039), News des Tages (647.567), Tagesthemen (370.661), Wahl – Oberösterreich (59.463).

Sollten wir in den (etwas unübersichtlichen) bisher vorliegenden Darstellungen der RTR Gruppen mit höheren Fördersummen übersehen haben, freuen wir uns auf Hinweise im Forum oder per Mail an etat@derstandard.at .

Die Übersicht nach den höchstgeförderten Gruppen in der Privatrundfunkförderung 2021, erster Antragstermin:

(fid, 10.1.2021)