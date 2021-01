In mehreren pakistanischen Städten ist aus noch ungeklärter Ursache der Strom ausgefallen. Foto: EPA/SHAHZAIB AKBER

Islamabad – In mehreren pakistanischen Städten ist aus noch ungeklärter Ursache der Strom ausgefallen. Das Stromnetz der staatlichen Netzgesellschaft sei betroffen, wie das Büro der Stadtverwaltung in der Hauptstadt Islamabad bekannt gab. Tausende Nutzer sozialer Netzwerke berichteten von Stromausfällen in den großen Städten Pakistans, darunter auch Lahore und Karachi. Pakistans Energieminister, Omar Ayub Khan, rief auf Twitter dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Grund für den umfangreichen Stromausfall sei ein plötzlicher Abfall der Netzfrequenz gewesen. Man arbeite daran, den Fehler zu finden, schrieb der Minister weiter. (APA/dpa, 9.1.2021)