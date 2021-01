Pöltl im Timberwolves-Sandwich. Foto: imago images/Agencia EFE

Minneapolis (Minnesota) – Mit einem 125:122 n.V. haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) zum Auftakt des "Doppels" bei den Minnesota Timberwolves den dritten Sieg in Serie in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl bilanzierte mit sieben Rebounds und je einem Punkt, Assist sowie Steal in 16:25 Minuten Spielzeit. Am Sonntag treffen die beiden Teams neuerlich in Minneapolis aufeinander.

Nicht weniger als 20 Mal hatte im Duell der Texaner mit dem Schlusslicht der Western Conference die Führung gewechselt. Hauptverantwortlich für den Erfolg der Spurs zeichnete letztlich DeMar DeRozan, der 38 Punkte erzielte. "Beide Teams haben gegen Ende der regulären Spielzeit ihre Würfe hochprozentig versenkt, in der Verlängerung konnten wir sogar noch einen draufsetzen", kommentierte Pöltl den Verlauf der Partie.

LaMelo Ball ist mit 19 Jahren und 140 Tagen der nunmehr jüngste NBA-Spieler, der ein Triple-Double erreicht hat. Der Rookie-Point-Guard legte beim 113:105 der Charlotte Hornets über die Atlanta Hawks 22 Punkte, zwölf Rebounds und elf Assists aufs Parkett.

Beim 124:128 der Washington Wizards gegen Miami Heat galt Verteidigung insbesondere im ersten Viertel offensichtlich als Fremdwort. Der Zwischenstand nach zwölf Minuten hatte 47:44 für das Team aus Florida gelautet. (APA, 10.1.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs (ein Punkt, sieben Rebounds, 16:25 Minuten von Jakob Pöltl) 122:125 n.V., Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 103:115, Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 113:105, Indiana Pacers – Phoenix Suns 117:125, Washington Wizards – Miami Heat 124:128, Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 100:90, Dallas Mavericks – Orlando Magic 112:98, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 99:125.