Clement Noel demonstrierte seine Extraklasse. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Adelboden – Clement Noel liegt im ersten Durchgang des Slaloms am Chuenisbärgli zu Adelboden voran. Der Franzose legte unter Sonnenschein im Berner Oberland in 53,01 Sekunden die Bestzeit in den Schnee. Ihm am nächsten kam Teamkollege Victor Muffat-Jeandet mit einem Rückstand von 0,41 Sekunden. Nur eine Hundertstelsekunde dahinter reihte sich der Schweizer Loic Meillard ein, der wiederum eine weitere Hundertstel vor Marco Schwarz (+0,43) lag.

Manuel Feller, der Führende im Slalomweltcup, rutschte am Schuh des Innenskis aus und verzeichnete nach den Plätzen zwei, vier und zwei den ersten Saisonausfall in einem Slalom. Der starke Italiener Alex Vinatzer fädelte wie auch Fabio Gstrein ein.

Zufrieden bilanzierte Schwarz: "Es war nicht am letzten Zacken, aber das Skifahren war sehr gut und hat sich sehr gut angefühlt. Ich werde im zweiten ein bisserl mehr attackieren, dann ist noch ein Schritt möglich. Ich will ganz vorne mitfahren, das habe ich auch drauf."

Feller bedauerte, trotz guter Besichtigung einen "dummen Fehler" gemacht zu haben. "Ich wusste, dass es heute schwierig wird, es sind ganz andere Bedingungen. Das Feld hat sich wieder ein bisserl durchgemischt. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne ein Wörtchen mitgeredet."

Mit relativ großer Verspätung kamen der Schweizer Ramon Zenhäusern (10./0,91), Sieger des Slaloms in Alta Badia, der Norweger Henrik Kristoffersen (11./1,01), Sieger des Slaloms in Madonna di Campiglio, der Deutsche Linus Straßer (12./1,09), Sieger in Zagrab, Michael Matt (13./1,19), Vizeweltmeister von Åre 2019, und Frankreichs RTL-Double-Gewinner Alex Pinturault (16./1,34) an.

Auch Christian Hirschbühl (18./1,55), Adrian Pertl (19./1,67) und Marc Digruber (24./1,86) verpassten ein sehr gutes Zwischenresultat. Johannes Strolz (2,08) qualifizierte sich als 30. gerade noch für die Entscheidung ab 13.30 Uhr (ORF 1). (honz, APA, 10.1.2021)