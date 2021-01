In dieser Galerie: 2 Bilder Marco Schwarz zeigte keine Nerven, machte kaum Fehler und fuhr von Platz vier auf eins. Foto: Reuters/DENIS BALIBOUSE Clement Noel demonstrierte nur im ersten Durchgang seine Klasse. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Adelboden – Dritter am Chuenisbärgli vor einem Jahr, Dritter in Alta Badia, Dritter in Zagreb und nun sein erster Sieg in einem Slalom: "Richtig cool, volle geil", sagte Marco Schwarz, der nach einer langen Durststrecke ohne ÖSV-Herrensieg im Technikbereich zugeschlagen und beim Slalomklassiker in Adelboden seinen dritten Erfolg im Weltcup fixiert hat.

Kuhglocke und Rotes Trikot

Der 25-Jährige gewann in 1:52,69 Minuten 0,14 Sekunden vor dem deutschen Zagreb-Sieger Linus Straßer und 0,15 vor dem Briten Dave Ryding und übernahm damit auch das Rote Trikot für die Führung im Slalomweltcup von Manuel Feller, der bereits im ersten Durchgang ausgefallen war.

Michael Matt verbesserte sich in der Entscheidung mit zweitbester Laufzeit von Rang 13 auf vier. Dem Vorarlberger fehlten lediglich 17 Hundertstel zum Sieg, er lag aber auch nur zwei Hundertstel vor dem Schweizer Loic Meillard, der zunächst Dritter war. Der zur Halbzeit führende Franzose Clement Noel patzte im Finale und fiel auf Platz acht zurück. Drittbester Österreicher wurde Adrian Pertl (0,71) als Elfter. Unmittelbar dahinter landete Christian Hirschbühl (0,82), der damit knapp vor dem Schweizer Alta-Badia-Sieger Ramon Zenhäusern (0,89) landete.



Schwarz carvte von Platz vier zur Halbzeit ganz nach oben, Straßer war zunächst nur Zwölfter. Als Lohn kassiert Schwarz unter anderem eine Schweizer Kuhglocke. Der Kärntner hat im Jänner 2019 den City Event in Oslo und die Kombination in Wengen gewonnen. 2020 war er Zweiter am Ganslernhang in Kitzbühel. Den bis Sonntag letzten ÖSV-Sieg in einem Slalom hatte Marcel Hirscher 2019 in Schladming gefeiert.



Einen Spitzenplatz nach seinem RTL-Double in Adelboden verpasste hingegen der Franzose Alex Pinturault, der mit 1,28 Sekunden Rückstand nicht über Rang 17 hinauskam. Als fünftbester Österreicher sammelte Johannes Strolz (2,19) als 22. noch ein paar Punkte.

Kristoffersen und Feller out

Die Attacke des Norwegers Henrik Kristoffersen von Platz elf aus scheiterte. Der Sieger des Slaloms in Madonna di Campiglio fädelte ein. Feller rutschte bereits im ersten Lauf am Schuh des Innenskis aus und verzeichnete nach den Plätzen zwei, vier und zwei den ersten Saisonausfall in einem Slalom. Vor dem Finale ausgeschieden waren auch der starke Italiener Alex Vinatzer und Fabio Gstrein. Im zweiten lauf erwischte es Marc Digruber, der zur Halbzeit 24. war.

Feller bedauerte, trotz guter Besichtigung einen "dummen Fehler" gemacht zu haben. "Ich wusste, dass es heute schwierig wird, es sind ganz andere Bedingungen. Das Feld hat sich wieder ein bisserl durchgemischt. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne ein Wörtchen mitgeredet." (honz, APA, 10.1.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Adelboden

Ergebnis:

1. Marco Schwarz (AUT) 1:52,69 53,44 59,25

2. Linus Straßer (GER) 1:52,83 +0,14

3. David Ryding (GBR) 1:52,84 +0,15

4. Michael Matt (AUT) 1:52,86 +0,17

5. Loic Meillard (SUI) 1:52,88 +0,19

6. Tanguy Nef (SUI) 1:52,92 +0,23

7. Daniel Yule (SUI) 1:52,98 +0,29

8. Clement Noel (FRA) 1:53,07 +0,38

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:53,10 +0,41

10. Alexander Choroschilow (RUS) 1:53,20 +0,51

11. Adrian Pertl (AUT) 1:53,40 +0,71

12. Christian Hirschbühl (AUT) 1:53,51 +0,82

13. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:53,58 +0,89

14. Manfred Mölgg (ITA) 1:53,65 +0,96

15. Stefan Hadalin (SLO) 1:53,91 +1,22

16. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:53,94 +1,25

17. Alexis Pinturault (FRA) 1:53,97 +1,28

18. Simon Maurberger (ITA) 1:54,01 +1,32

19. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:54,28 +1,59

20. Luca Aerni (SUI) 1:54,30 +1,61

21. Marc Rochat (SUI) 1:54,59 +1,90

22. Johannes Strolz (AUT) 1:54,88 +2,19

23. Luke Winters (USA) 1:56,06 +3,37

24. Tommaso Sala (ITA) 2:02,51 +9,82

25. Riccardo Tonetti (ITA) 2:03,86 +11,17

26. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:04,52 +11,83

Anmerkung: Keine Weltcup-Punkte für Sala, Tonetti und Muffat-Jeandet jeweils wegen mehr als 8 Prozent Rückstands auf die Siegerzeit.

2. Durchgang:

1. Daniel Yule (SUI) 58,66

. Michael Matt (AUT) 58,66

3. Adrian Pertl (AUT) 58,72 +0,06

4. Linus Straßer (GER) 58,73 +0,07

5. Christian Hirschbühl (AUT) 58,95 +0,29

6. David Ryding (GBR) 59,07 +0,41

7. Tanguy Nef (SUI) 59,09 +0,43

. Stefan Hadalin (SLO) 59,09 +0,43

9. Simon Maurberger (ITA) 59,11 +0,45

10. Marco Schwarz (AUT) 59,25 +0,59

11. Manfred Mölgg (ITA) 59,39 +0,73

12. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 59,41 +0,75

13. Loic Meillard (SUI) 59,45 +0,79

14. Alexander Choroschilow (RUS) 59,46 +0,80

15. Luca Aerni (SUI) 59,48 +0,82

weiter:

19. Johannes Strolz (AUT) 59,79 +1,13

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marc Digruber (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Giuliano Razzoli (ITA), Noel von Grünigen (SUI)

1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 53,01

2. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 53,42 +0,41

3. Loic Meillard (SUI) 53,43 +0,42

4. Marco Schwarz (AUT) 53,44 +0,43

5. Kristoffer Jakobsen (SWE) 53,57 +0,56

6. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 53,69 +0,68

7. Alexander Choroschilow (RUS) 53,74 +0,73

8. David Ryding (GBR) 53,77 +0,76

9. Tanguy Nef (SUI) 53,83 +0,82

10. Ramon Zenhäusern (SUI) 53,92 +0,91

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 54,02 +1,01

12. Linus Straßer (GER) 54,10 +1,09

13. Michael Matt (AUT) 54,20 +1,19

14. Manfred Mölgg (ITA) 54,26 +1,25

15. Daniel Yule (SUI) 54,32 +1,31

weiter:

18. Christian Hirschbühl (AUT) 54,56 +1,55

19. Adrian Pertl (AUT) 54,68 +1,67

24. Marc Digruber (AUT) 54,87 +1,86

30. Johannes Strolz (AUT) 55,09 +2,08

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Fabio Gstrein (AUT), Manuel Feller (AUT), Filip Zubcic (CRO), Timon Haugan (NOR), Jonathan Nordbotten (NOR), Erik Read (CAN)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Alex Vinatzer (ITA)