Hohle Phrasen zum Klingen bringen, das ist nicht automatisch dadaistisch: Ex-Ministerin Christine Aschbacher. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Ein Gutes hat die so genannte Affäre Aschbacher ohne Zweifel: Übers Wochenende wurde breit über Poesie geredet. Die gewesene Frau Minister hat sich in ihren Schrift stücken ja auch wirklich – "Annahmen, bremsend wie Seepocken" – einer sehr bild starken Sprache bedient. Das sollte keineswegs zu gering geschätzt werden in einer Zeit, in der Literatur auch in den Schulen eingedampft wurde. Zu hoch allerdings auch nicht, denn es geriet im empörungssatten Umgang mit den Asch bachereien doch auch ein bisserl was durcheinander.

Die Texte seien, meinten viele Kommentatoren reflexhaft, ja dadaistisch. Aber das darf mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Dada – 1916, inmitten des großen europäischen Schlachtens, in Zürich geboren – darf man sich sogar als Gegenteil dessen vorstellen. Karl Kraus hat die hohlen Phrasen zum Klingen gebracht, indem er sie wie Tschinellen gegen einanderschlug. Die Dadaisten behandelten das längst Totgeredete wie Porzellangeschirr: Von Emmy Hennings über den Berliner Richard Huelsenbeck bis zum Wiener Raoul Hausmann warfen sie die Worte lustvoll auf den Boden. Je bedeutungsschwerer, umso mehr Freude gab es beim Zersplittern.

Worte wie Porzellan zerschlagen

Hätte Frau Aschbacher, wie weiland der Oberdada Tristan Tzara, zum Beispiel lauthals gefordert "Nous voulons, nous voulons, nous voulons pisser en couleurs divers", wir hätten sie als Frau Dadaschbacher herzen und lieben können. Aber sie wollte halt nur Doktorin werden auf kurzem Weg.

Nun, da sie Zeit hat, möge sie sich wenigstens einlesen in die Wunderwelt Dadas, im Übrigen ein Urgrund dessen, was wir Moderne nennen. Und apropos lesen: Aschbachers Jäger, der nimmermüde Plagiatologe Weber, beginnt seine Analyse so: "Ist das Jandl? Joyce? Burroughs?" Möge er im eh noch eine Weile andauernden Lockdown eifrigst Jandl, Joyce, Burroughs lesen! Und dann, etwa beim Emeritus Liessmann, antreten zum Rigorosum! (Wolfgang Weisgram, 10.1.2021)