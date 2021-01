Toby Price in der Sandkiste. Foto: AFP/ FRANCK FIFE

Ha'il – Matthias Walkner hat sich auf der siebenten Etappe der Rallye Dakar in den Dienst der KTM-Mannschaft gestellt. Der in der Gesamtwertung weit zurückliegende Salzburger verlor im Norden von Saudi-Arabien auf dem Teilstück von Ha'il nach Sakaka (471 km Sonderprüfungen) zunächst Zeit auf die Spitze und drosselte danach für seinen um den Gesamtsieg fahrenden Markenkollegen Toby Price das Tempo. Walkner kam 11:06 Min. nach Etappensieger Ricky Brabec (USA/Honda) als 17. ins Ziel.

Walkner büßte auf den ersten 300 Kilometern rund sieben Minuten ein und fuhr danach mit Price. Der Australier musste wegen eines Reifenschadens vom Gas und kam schließlich mit rund fünf Minuten Rückstand auf Brabec an. Price verlor damit auch seine Gesamtführung an den Etappenzweiten Jose Ignacio Cornejo. Der Chilene geht allerdings nur mit dem Minimalvorsprung von einer Sekunde in den zweiten Teil der Marathon-Etappe am Montag, während der bei Reparaturen am Motorrad keine Hilfe in Anspruch genommen werden darf.

Nachdem Price Walkner eingeholt hatte, waren die beiden auf der löchrigen Sandpiste und Kamelgras mit bis zu 168 km/h unterwegs, berichtete Walkner. Aufgrund des Reifenschadens hat Price "dann etwas Tempo herausgenommen und ich habe mich entschieden ihm hinten nachzufahren. Toby ist ja unser Top-Favorit im KTM-Team und kämpft um den Sieg, nun ist es wichtig auch als Team zusammenzuhalten", betonte der Kuchler.

Walkner musste am Sonntagabend in Sakaka selbst Hand ans Motorrad anlegen, danach war Regeneration angesagt. "Der Tag war eine ziemliche Herausforderung und sehr anstrengend für mich. Ich bin jetzt sehr müde im Kopf und den Augen, bei diesem Speed darf man einfach nichts übersehen und muss knapp fünf Stunden lang immer hoch konzentriert sein", erklärte Walkner, der in der Gesamtwertung auf Rang 24 liegt. (APA, 10.1.2021)

Ergebnisse der Rallye Dakar in Saudi-Arabien vom Freitag:

Motorräder: 7. Etappe: Ha'il – Sakaka (Sonderprüfung 471 km/gesamt 737 km): 1. Ricky Brabec (USA) Honda 4:37:44 Stunden – 2. Jose Ignacio Cornejo (CHI) Honda +2:07 zurück – 3. Skyler Howes (USA) KTM +2:19 – Weiter: 7. Toby Price (AUS) KTM +5:05 – 17. Matthias Walkner (AUT) KTM +11:06

Gesamtwertung: 1. Cornejo 28:51:31 – 2. Price +0:01 – 3. Sam Sunderland (GBR) KTM +2:11. Weiter: 24. Walkner +2:17:39.