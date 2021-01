Verpackungsunternehmen setzt mit der "Go Nature. Go Carton"-Kampagne auf Nachhaltigkeit

Die Mediaagentur Havas sichert sich den Etat von Tetra Pak für die "Go Nature. Go Carton"-Kampagne. Foto: Tetra Pak

Der Marktführer für Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungslösungen, Tetra Pak, will Kartonverpackungen herzustellen, die ausschließlich aus pflanzlichen Materialien bestehen, die vollständig erneuerbar, vollständig recycelbar und klimaneutral sind, heißt es in einer Presseaussendung.

Um das zu kommunizieren, soll in mehreren europäischen Märkten die "Go Nature. Go Carton"-Kampagne laufen. Nach einer Wettbewerbsprüfung beauftragt Tetra Pak nun die Havas Media Group mit der Mediaplanung und dem Mediaeinkauf für alle europäischen Märkte. Zuerst wird die Kampagne in Mitteleuropa gelauncht, später werden weitere Länder folgen. Agenturintern wurde der Pitch von Havas International Frankfurt geleitet, so das Unternehmen. (red, 10.1.2021)